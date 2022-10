Zoran obrača nov list (VIDEO)

Pevec Zoran Cilenšek je 25. septembra praznoval 54. rojstni dan, ravno takrat pa se je mudil v Novigradu na Hrvaškem, kjer je posnel videospot za skladbo z naslovom Samo jedan život imam ja. Z njo se bo to nedeljo, 9. oktobra, predstavil na Hitfestu v Krapinskih toplicah na Hrvaškem. Pri snemanju se mu je s svojo ekipo pridružil Josip Pokupec.

»Posneli smo kar dva videospota, a naj naslov druge pesmi, ki bo v slovenščini, za zdaj ostane skrivnost. Sicer pa sem v obeh združil delo, ustvarjanje, glasbo in zasebno življenje. Zato nastopam sam in s svojo srčno izbranko, s katero se druživa zasebno in službeno. Sva kar ustvarjalen in usklajen, predvsem pa zanesljiv tandem na vseh področjih,« pravi Cilenšek, ki še vedno opravlja delo osebnega asistenta, veliko časa in ljubezni pa namenja tudi 87-letni mami Slavki. Kot pravi, je bilo letošnje poletje zanj precej pestro in delovno.

Na snemanju, v službi in zasebnem življenju mu družbo dela ta skrivnostna črnolaska.

Junija je nastopal na raznih prireditvah in dogodkih po vsej Sloveniji, tudi v domači Litiji, julija pa se je udeležil festivala Marko Polo na Korčuli s pesmijo Daleka obala. Tudi avgust je bil deloven, tu in tam pa je obveznosti združil s prijetnim. Tako se je z varovancem odpravil na letovanje v Novigrad in tam priredil glasbeni večer za vse udeležence Varstveno-delovnega centra Zagorje. V bližnji prihodnosti naj bi slišali tudi nekaj novih slovenskih pesmi izpod peresa znanega slovenskega igralca.