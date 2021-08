Zoran in njegova skrivnostna Barbara

Božidar Wolfand - Wolf mu je pred 30 leti namenil pesem, a je Cilenšku ni uspelo posneti.

Zasavecje eden tistih glasbenikov, ki ga pomni tudi sedanja srednja generacija, saj se je glasbenega ustvarjanja lotil v začetku leta 1989, že leto pozneje pa je pri Založbi kaset in plošč RTV Slovenija izšel debitantski album z naslovom Slovenec sem, kar je bila tudi naslovna pesem albuma.Ta pa je nastal v sodelovanju z, prav tako znanim frontmanom nekdanje uspešne skupine Rendez-Vous. »Ta album je dosegel izjemen uspeh, saj je bil prodan v za današnje razmere nepredstavljivih 25.000 izvodih oziroma srebrni nakladi. Le eno leto zatem, leta 1991, pa sem posnel še album z naslovom Špela, ki je bil prodan v skoraj 20 tisoč izvodih,« nam pove Zoran Cilenšek.In doda, da so pri ustvarjanju albuma Špela z njim sodelovali še drugi znani slovenski glasbenikiin. Leta 2005 pa se je odločil, da se odseli v Toronto v Kanadi, kjer je delal na slovenski radijski postaji. »A domotožje je bilo preveliko, zato sem se po sedmih letih, leta 2012, vrnil domov, v svoj rojstni kraj in v sodelovanju zposnel pesem Sedem dolgih let,« pove Zoran, ki je takrat spoznal, da je naša Slovenija res lepa in je ne bi več zapustil.Tudi zato je še nekaj časa ostal pri domoljubnih pesmih, kot je denimo Slovenijo nosim v srcu, ki jo je leta 2018 posnel v sodelovanju z Janezom Hvaletom. Glasbeno aktiven pa je še danes, čeprav glasbeniki vsi pogrešajo nastope v živo. A prav zato je morda tudi več časa za razmišljanje, da bi obudili tudi kakšno pesem, ki ni zaživela tako, kot bi lahko, ker za to ni bilo priložnosti. Ena takšnih je tudi skladba z naslovom Barbara, ki je Zoranova nova, sveža. In kdo je pravzaprav skrivnostna Barbara?»Ta pesem je stara že tri desetletja. Božidar Wolfand - Wolf pa jo je napisal za moje tedanje dekle Barbaro. A moj takratni menedžer Zdravko Toplak ni želel, da jo odpojem, zato jo je Wolf dal. Zdaj pa je pesem dobila svežo preobleko. Besedilo in glasbo je prispeval Wolf, aranžma pa,« razkriva Cilenšek, ki je pri Pokupcu posnel tudi pesem Ti si meni bila vse, s katero se bo udeležil festivala Hitfest. To skladbo je Cilenšek skomponiral sam, tekst pa je delo