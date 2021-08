Zoe Kravitz bo snemala Otok muc

Otok muc

2022. bodo začeli snemati.

Otok muc bo njen režijski prvenec.

Hči rockerjain igralkese je dolga leta borila s pomanjkanjem samozavesti. Kot najstnica je zaradi grozljivo slabe samopodobe nihala od bulimije do anoreksije. »Ko sem bila stara 16, 17 in 18 let, je bilo skoraj nemogoče, da bi se imela rada,« je pred časom priznala danes 32-letnaKljub težavam se ji je proti koncu najstniških let uspelo postaviti na noge in posneti svoj prvi film Ljubezenski recept. V romantični, komično obarvani zgodbi o dveh kuharjih je zaigrala v manjši vlogi ob boku slavnein vzbudila pozornost filmskih ustvarjalcev. Tri leta pozneje si je prislužila prvi dve nominaciji za igralsko nagrado z vlogo v filmu iz znanstvenofantastične franšize Možje X, od tod pa je šla njena pot samo še navzgor.Čeprav za zdaj še ne sodi med igralce prve kategorije, ki se na oskarjih potegujejo za zlate kipce, se lahko pohvali z uspešno igralsko kariero, v naslednjem letu pa jo bomo na filmskih platnih med drugim videli v kultni vlogi mačje ženske iz filma Batman – v prejšnjih filmih o slovitem stripovskem superjunaku sta v tej vlogi nastopiliin. Zdaj se je temnopolta lepotica odločila za nov podvig: iz igralskih vod se podaja med režiserje.Prvi film, ki ga bo Kravitzeva režirala, je triler z naslovom Pussy Island, snemati pa ga bodo začeli naslednje leto. Snemanje bo potekalo na tropski lokaciji, natančen kraj pa ostaja skrivnost. V filmu bo nastopal igralec. Kravitzeva je bila tudi soavtorica scenarija. Zgodba se suka okoli Fride, mlade in bistre natakarice, ki si je zapičila v glavo, da bo osvojila tehničnega mogotca, ki se ukvarja s filantropijo.Frida se spretno prebije v njegov krog prijateljev in se skupaj z njimi udeleži druženja na njegovem otoku. V čudovitem ambientu začuti, da ni vse tako, kot se zdi. Za zdaj je bolj kot vsebina vzbudil zanimanje naslov filma, ki v prevodu pomeni nekaj podobnega kot Otok muc, pri čemer angleško govoreči bodoči gledalci prav gotovo ne pomislijo najprej na domače živali. Kravitzeva je v intervjuju dejala, da je pomen naslova večplasten. »Zgodbo sem začela pisati leta 2017.Kot ženska na splošno in kot ženska v filmski industriji sem s strani nasprotnega spola doživela precej neciviliziranega obnašanja. Naslov je bil sprva šala, pomenil je kraj za zbiranje, kamor pripelješ žensko in se tam zabavaš in družiš. Nato se je zgodba razvila po svoje, naslov pa je ostal, saj smo v njem prepoznali več pomenov,« je dejala. Režiserka je presenetila tudi z izborom glavnega igralca, ki tudi sam takšne vloge ni pričakoval. Bivši striptizer, znan po komičnih vlogah, priznava, da ga za takšne vloge, kot jo je dobil v tem filmu, običajno ne izberejo. »Nihče mi ne da priložnosti za vloge, kot je ta. Vsi me mečejo v določen koš in od mene pričakujejo določene reči,« je komentiral 41-letnik.