Znova bo zapel Freddie Mercury

Pesem je zelo strastna, je pravzaprav kot majhen dragulj, na katerega pa so v dolgih letih ustvarjanja nekako pozabili. S temi besedami je odkritje skladbe, na kateri z mogočnim vokalom poje nepozabni Freddie Mercury, pospremil bobnar zasedbe Queen Roger Taylor.

Komajda so jo rešili

Skupaj s kitaristom Brianom Mayem sta nedavno naznanila, da sta odkrila še neobjavljen posnetek, ki se je dolgo skrival ne le očem javnosti, ampak očitno tudi članom legendarne zasedbe, ki zadnja leta še naprej ustvarja in nastopa z novim pevcem, nadvse nadarjenim in nadvse ekstravagantnim Adamom Lambertom. No, tokrat bo 40-letni Američan malce zasenčen, kajti v ospredje znova prihaja Freddie, pravijo zvesti oboževalci, navdušeni ob napovedi stare nove skladbe, ki pa sta jo May in Taylor z izurjeno producentsko ekipo komajda rešila in oživila. Kot sta priznala, je bilo vse skupaj videti, kakor da bi šivali raztrgane delčke skupaj, za zdaj pa sta razodela le, da gre za skladbo, ki je nastala med snemanjem 13. studijskega albuma The Miracle, ki je izšel leta 1989, torej dve leti pred Freddiejevo smrtjo.

Spomnimo, Mercury je ravno s Taylorjem in Mayem ustanovil slovito zasedbo Queen in se s številnimi nepozabnimi uspešnicami, kot so Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, We Will Rock You in I Want to Break Free, zapisal v glasbeno zgodovino. Nekatere je skupina z Lambertom na čelu zapela tudi minuli konec tedna pred navdušeno množico pred Buckinghamsko palačo, ob kraljičinem platinastem jubileju, kakopak. Za zanimiv vložek je poskrbela tudi samav družbi še ene britanske pop ikone, Paddingtona, monarhinja in priljubljeni medvedek sta namreč s čajno žličko ritmično spremljala skupino na odru, ko je izvajala mogočno uspešnico We Will Rock You.

Zasedba Oueen se z Adamom Lambertom trenutno mudi na evropski turneji.