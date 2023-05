Znano, kdaj in kje bo pogreb Jasmina Stavrosa

Po poročanju portala 24sata.hr, ki se sklicuje na informacije sina, bo pogreb priljubljenega pevca Jasmina Stavrosa v soboto ob 12:30 na pokopališču v Splitu. Kot smo že pisali, je Stavros, katerega pravo ime je Milo Vasić, umrl v sredo v 69. letu starosti za posledicami kostnega raka.

Omenjeni portal je objavil tudi osmrtnico priljubljenega pevca, v kateri je zapisano: »Slovo in pogreb našega dragega pokojnika bo v soboto, 6. 5. 2023, ob 12.30, v Splitu na pokopališču Lovrinac. Ura pogrebne maše bo sporočena na pokopališču. Zahvaljujemo se vsem, ki ste bili z nami v težkih trenutkih, še posebej zdravnikom in medicinskemu osebju bolnišnic Sestre milosrdnice, Rebro in Jordanovac v Zagrebu ter duhovnikom.«

Jasmin Stavros je bil zelo priljubljen pri nas. S svojimi večnimi hiti, kot so Umoran, Ženo, Dao bih sto Amerika, Neka je šarala in številnimi drugimi, je navduševal slovensko poslušalstvo. Njegovi koncerti so bili vedno nabiti z energijo in prav zato ga bo marsikdo zelo pogrešal.

Težko je prešteti vse koncerte v Sloveniji, na katerih je nastopal. FOTO: Mediaspeed.net

​