Znano je, kdo je najbolje plačani igralec (FOTO)

Hollywoodski zvezdnik in nekdanji rokoborec Dwayne Johnson, znan tudi pod vzdevkom The Rock, je zasedel prvo mesto najbolje plačanih igralcev leta 2024 z zaslužkom 88 milijonov dolarjev (kar je 81 milijonov evrov). V primerjavi z letom prej, ko sta bili med deseterico najbolje plačanih dve igralki (Margot Robbie in Jennifer Aniston), je na lanskem seznamu le ena ženska, letni zaslužki zvezdnikov pa se gibljejo od 24 do 81 milijonov evrov (oziroma od 26 do 88 milijonov dolarjev).

Prva na lestvici med ženskami Foto: Daniel Cole/Reuters

Gre za neto zaslužke v koledarskem letu 2024, pri čemer velja poudariti, da so igralci za nekatere projekte plačani nekaj let pozneje, za druge pa več let vnaprej. Poleg tega zaslužki vključujejo samo njihove prihodke iz zabavne industrije (igranje, režija, produkcija ali druge oblike nastopanja), medtem ko drugi prihodki, kot so lastna podjetja, reklame in dejavnosti na družbenih omrežjih, niso všteti, so opozorili pri ameriški poslovni reviji The Forbes, ki vsako leto pripravi lestvico najbolje plačanih hollywoodskih zvezdnikov.

The Rock je tako lani postal najbolje plačani igralec na svetu z 81,05 milijona evrov neto zaslužka oziroma 95 milijonov evrov bruto, na drugo mesto pa se je uvrstil zvezdnik filma Deadpool & Wolverine Ryan Reynolds (78,3 milijona evrov neto oziroma 92,11 milijona evrov bruto). Sledita mu Kevin Hart (74,6 milijona neto oziroma 99,5 milijona evrov bruto) in komik Jerry Seinfeld (55,2 milijona oziroma 64,5 milijona evrov bruto), ki je zasedel četrto mesto. Za avstralskega igralca Hugha Jackmana (46,05 milijona evrov neto oziroma 60,8 milijona evrov bruto) je Deadpool & Wolverine postal najdonosnejši film v njegovi karieri. Brad Pitt (29,5 milijona evrov neto oziroma 38,7 milijona evrov bruto) je zasedel šesto mesto na lestvici, George Clooney pa z 28,55 milijona evrov (34 milijonov evrov bruto) sedmo.

Deadpool & Wolverine je postal najdonosnejši film v karieri Hugha Jackmana (s soigralcem Ryanom Reynoldsom). Foto: Caitlin Ochs/Reuters

Nicole Kidman (28,55 milijona evrov neto oziroma 37,7 milijona evrov bruto) je najbolje plačana igralka leta 2024 in edina ženska med prvih deset. Na devetem mestu je Adam Sandler (23,9 milijona evrov neto oziroma 32,2 milijona evrov bruto), na desetem pa 56-letni oskarjevec Will Smith (23,95 milijona evrov neto oziroma 27,6 milijona evrov bruto).

Od enajstega do dvajsetega mesta so se uvrstili še: Mariska Hargitay, Channing Tatum, Jason Statham, Mark Wahlberg, Matt Damon, John Cena, Denzel Washington, Jake Gyllenhaal, Scarlett Johansson in Joaquin Phoenix.

Lestvica za lani je sicer popolnoma drugačna kot leto pred tem. Na njej je samo lanski zmagovalec Adam Sandler, vsi preostali igralci (Margot Robbie, Tom Cruise, Ryan Gosling, Matt Damon, Jennifer Aniston, Leonardo DiCaprio, Jason Statham, Ben Affleck, Denzel Washington) pa so se uvrstili nižje.