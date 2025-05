Znani vsi finalisti Evrovizije, Srbija izpadla

Drugi polfinale Pesmi Evrovizije 2025 je potekal v četrtek, 15. maja 2025, v St. Jakobshalle v Baslu, Švica. Na odru se je predstavilo 16 držav, ki so se potegovale za eno od desetih prostih mest v sobotnem velikem finalu. Med nastopi so se predstavili tudi predstavniki držav iz 'Big Five' (Velikih pet), ki so že imeli zagotovljen nastop v finalu: Združeno kraljestvo, Francija in Nemčija.

Predstavniki Litve, Izraela, Armenije, Danske, Avstrije, Luksemburga, Finske, Latvije, Malte in Grčije se bodo znova predstavili v sobotnem evrovizijskem finalu. V polfinalu pa so obtičali predstavniki Avstralije, Črne gore, Irske, Gruzije, Češke in Srbije.