Znani so oskarjevski nominiranci

Še esec in pol nas loči od prireditve vseh prireditev filmskega sveta, oskarjevske podelitve, ki bo predvsem v znamenju znanstvenofantastičnega filma Vse povsod naenkrat. V oskarjevsko dirko namreč stopa z največ možnostmi za zmago, s skupno kar 11 nominacijami, tudi najpomembnejšima za najboljši film in režijo. Med tistimi, ki so se znašli v najelitnejši skupinici, ki se bo potegovala za najprestižnejši kipec za najboljši film, pa so še Avatar: Pot vode, Duše otoka, Elvis, Fabelmanovi, Tar, Top Gun: Maverick, Trikotnik žalosti in Women Talking.

Največ nominacij je torej pobral film Vse povsod naenkrat. Z dvema manj mu sledita irska črna komedija Duše otoka – ta je bila na zlatih globusih ovenčana kot najboljši film v kategoriji komedije ali muzikala – in vojni film Na zahodu nič novega, z osmimi nominacijami stopa v oskarjevsko dirko biografski film Elvis, v sedmih kategorijah pa se bo za prestižni kipec potegovala Spielbergova osebna družinska drama Fabelmanovi. Spielbergu se ob tem vnovič obeta tudi oskar za režijo, a bo moral ugnati močno konkurenco Martina McDonagha (Duše otoka), Daniela Kwana in Daniela Scheinerta (Vse povsod naenkrat), Todda Fielda (Tar) in Rubena Ostlunda (Trikotnik žalosti).

Marvelov film je prvič požel nominacijo za najboljšo igro po zaslugi Angele Bassett. FOTO: Marvel

Z igro so kritike precej po pričakovanjih najbolj prepričali Austin Butler, Colin Farrell, Brendan Fraser, Paul Mescal in Bill Nighy. Nekaj več presenečenj pa so prinesle nominacije za najboljšo igralko, saj sta brez ostali Viola Davis in Danielle Deadwyler, medtem ko se je med nominirano elito povzpela Ana de Armas z Blondinko, ki je sicer požela precej mešane kritike. Z Armasovo gredo v oskarjevski boj še Cate Blanchett, Andrea Riseborough, Michelle Williams in Michelle Yeoh. Slednja se je s tem v filmsko zgodovino zapisala kot prva igralka azijskega rodu, ki je bila kdaj nominirana za oskarja v tej prestižni kategoriji. »Za Azijce po vsem svetu, ne samo v Ameriki, to pomeni, da imamo sedež za mizo. Končno imamo sedež za mizo. Prepoznani smo in videni,« je bila ganjena in presenečena.

Podelitev bo 12. marca.

Letošnja oznanitev oskarjevskih nominacij je sicer precejšen triumf velikih filmskih blockbusterjev. Za oskarje se namreč potegujeta tudi najbolj dobičkonosna hita minulega leta, Avatar: Pot vode in Top Gun: Maverick, kar je tudi prvič, da se za to najbolj čislano odličje potegujeta filmski nadaljevanji. Svoj oskarjevski prvič pa je doživel tudi Marvelov filmski svet s Črnim panterjem 2 (Wakanda Forever), ki je požel kar pet nominacij, zaradi Angele Bassett tudi za najboljšo stransko igralko.