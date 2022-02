Znani so kandidati za oskarja

Ameriška filmska akademija je včeraj objavila nominirance za eno najprestižnejših nagrad na področju filmskega ustvarjanja. Podelitev letošnjih že 94. oskarjev bo 27. marca v Hollywoodu, za zlate kipce pa se bodo potegovali filmi, ki so pobrali tudi že precej drugih nagrad, med njimi vestern The Power of the Dog, ki ga je režirala oskarjevka Jane Campion, in je že dobitnik zlatega globusa za najboljšo filmsko dramo, pa Zgodba z zahodne strani, ki je bila prav tako nagrajena z zlatim globusom. Nominacijo za najboljši film so si prislužili še filmi Belfast, Coda, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Sladičeva pica in Nightmare Alley.

Smith si je nominacijo prislužil z vlogo Richarda Williamsa, očeta Serene in Venus Williams. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Za oskarja za najboljšo glavno moško vlogo se bodo potegovali Will Smith, ki si je nominacijo prislužil z upodobitvijo Richarda Williamsa, očeta Venus in Serene Williams, v filmu King Richard, Denzel Washington je Akademijo prepričal z vlogo v celovečercu Tragedy of MacBeth, nato so tu še Javier Bardem, Benedict Cumberbatch in Andrew Garfield. Willu Smithu se je zlati kipec izmuznil že dvakrat, medtem ko je Washington dva že odnesel domov. Enega oskarja že ima doma tudi Javier Bardem, medtem ko je za Garfielda in Cumberbatcha letošnja nominacija druga.

Trije s po 11 nagradami V skoraj stotih letih, kolikor ameriška filmska akademija podeljuje oskarje, so se trije filmi v zgodovino vpisali kot rekorderji po številu nagrad. To so Ben-Hur iz leta 1959, Titanik iz leta 1997 in Gospodar prstanov: Kraljeva vrnitev, ki je na velika platna prišel leta 2003. Vsi so pospravili po 11 nagrad.

Tudi med ženskami bo boj za kipec za najboljšo glavno vlogo napet, saj so med nominirankami sama zveneča imena: Kristen Stewart, Jessica Chestain ter z oskarjem že nagrajene Nicole Kidman, Olivia Coleman in Penelope Cruz. Nemalo presenečenja je povzročila odločitev Akademije, da za oskarja za glavno žensko vlogo ne nominira Frances McDormand, ki je po mnenju mnogih kot lady MacBeth naravnost blestela ob Denzelu Washingtonu v tragediji o MacBethu, za svojo igro pa je v preteklosti prejela že štiri kipce, nazadnje lani.

27. marca bo podelitev nagrad.

Oskarja za najboljšega režiserja oziroma režiserko kritiki že zdaj napovedujejo Jane Campion za The Power of the Dog, a so veliko pohval prejeli tudi preostali nominiranci: Stephen Spielberg za film Zgodba z zahodne strani, Kenneth Branagh za Belfast, Paul Thomas Anderson za Sladičevo pico in Ryusuke Hamaguchi za Drive My Car.