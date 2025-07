Znani Slovenec se spomnja pokojne Lare: Svetloba, ki je prehitro ugasnila

Ob nedeljskem predvajanju filma Vloga za Emo se je slovenski filmski svet znova spomnil Lare Safran, ki je v glavni vlogi pustila nepozaben pečat. Med tistimi, ki so jo poznali osebno, je bil tudi voditelj Iztok Gartner, ki ji je ob tej priložnosti na Facebooku namenil ganljive besede spomina.

»Lara Safran ali svetloba, ki je prehitro ugasnila,« je zapisal in poudaril, da njene tragične smrti iz leta 2014 še vedno ni prebolel.

Spominja se, kako sta skupaj posnela nekaj prizorov in spoznala hollywoodskega igralca Armanda Assanteja. »Ni bila klasična igralka. Ni igrala, ampak živela in dihala svojo vlogo. Bila je Ema – pa vendar Lara. V vsaki sekundi filma je nosila ranljivost, upor, nežnost, karizmo in neizmerno hrepenenje.«

Njena prezgodnja smrt je pretresla tako ustvarjalce filma kot gledalce. Film Vloga za Emo je zaradi nje postal mnogo več kot zgolj filmski projekt – postal je spomenik. »Tik pred premiero, tik preden bi lahko ujela aplavz, ki si ga je zaslužila, je odšla. Tiho in za vedno. Medtem ko se je oder šele pripravljal, da jo pozdravi,« je še zapisal Gartner.

Spomin na Laro Safran živi tudi v zadnji objavi na njenem Facebook profilu – nežni pesmi Bed of Roses skupine Bon Jovi, ob kateri je pripisala: »Ena za dušo pred spanjem.«

Iztok Gartner je vse premiere in posebne projekcije filma posvetil njej. »Verjeli smo, da nas gleda z neba in je ponosna. In v to še danes verjamem.«