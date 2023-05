Znani Slovenec se spominja svojega prvega

Akademski glasbenik, pevec, avtor in tudi profesor Nino Ošlak je v zadnjih letih napisal številne hite tako zase kot za svoje glasbene kolege ter že velikokrat dokazal, da se odlično znajde v različnih glasbenih žanrih. Te dni se vedno nasmejani glasbenik spominja izida svojega prvega albuma pred natanko desetimi leti, poimenoval pa ga je Simfonija. Kot pravi Ošlak, pa je pred njim zelo pestro obdobje. »Poletje bo v znamenju plesnih ritmov, saj pripravljam zelo živahno in malo drugačno pesem, kot so jih poslušalci vajeni od mene. Rad eksperimentiram in s pop glasbo mešam različne žanre. Pesem nosi zares močne pozitivne vibracije in vsakič, ko jo slišim, zelo uživam v njenem vzdušju, ki smo ga ustvarili z mojimi glasbenimi kolegi. Poleg novega singla in nekaj poletnih koncertov, ki me čakajo, pa sem z mislimi že pri jesenski skladbi, ki jo bom predstavil na Popevki 2023. Pred 10 leti, ko sem izdal prvi album, sem večkrat na glas povedal, da me festivali ne privlačijo. No, saj vemo, da se zarečenega kruha največ poje. In zdaj sem tudi sam napisal pesem, ki je kot nalašč za izvedbo z orkestrom, zato sem si rekel: zakaj pa se ne bi preizkusil na festivalskem odru,« v smehu prizna Nino, ki je z zadnjim singlom z naslovom Za oba, ki je izšel konec minulega leta, navdušil ljubitelje plesnih ritmov in hkrati dvignil veliko prahu zaradi drznega videospota, ki je nastal pod režisersko taktirko Nika Kara.