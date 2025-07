Slovo ikone: znani glasbenik umrl le nekaj tednov po velikem poslovilnem koncertu

Zvezdnik heavy metala Ozzy Osbourne je umrl le nekaj tednov po ponovni združitvi s člani skupine Black Sabbath in velikem poslovilnem koncertu za oboževalce, poroča Sky News.

To je bil je koncert, sestavljen iz nastopov nekaterih njegovih najljubših skupin, vključno z Metallico in Guns'n'Roses, in je bil zadnji poklon 76-letniku.

V izjavi je njegova družina zapisala: »Z večjo žalostjo, kot jo lahko izrazimo zgolj z besedami, moramo sporočiti, da je naš ljubljeni Ozzy Osbourne danes zjutraj umrl. Bil je z družino in obkrožen z ljubeznijo.«

Ozzy Osbourne je bil pionir heavy metala s kupino Black Sabbath, preden je sam dosegel velik uspeh. Znan je bil po uspešnicah, kot so Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train in Changes.

Pevec je našel tudi drugačno vrsto slave po zaslugi resničnostnega šova MTV z naslovom Osbourneovi, ki je spremljal nekoliko kaotično življenje zvezdnika v Los Angelesu z ženo Sharon in dvema otrokoma, Kelly in Jackom.