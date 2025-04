Znana slovenska DJ-ka pristala v družbi velikih zvezdnic (FOTO)

Slovenska DJ-ka DE XENIA je nastopila v prestižnem praškem klubu Duplex, ki spada med Top 100 klubov na svetu. Nastopila je ob svetovno znanih dvojčicah NERVO, ki sta dobitnici nagrade Grammy in redno sodelujeta z najbolj znanimi imeni, kot so David Guetta, Britney Spears, Kylie Minogue ...

DE XENIA, prva slovenska DJ-ka, ki je nastopila na festivalih Ultra Europe in Ultra Miami in ki je uvrščena tudi na visoko 24 mesto med vsemi DJ- kami na svetu po oceni svetovne lestvice DJane Top 100, se je predstavila z 90-minutnim setom in napolnila dvorano Duplexa do zadnjega kotička.

Klub Duplex FOTO: Duplex

Njena mednarodna kariera jo je popeljala na odre, kjer so nastopali največji svetovni DJ-ji. DE XENIA je danes ena izmed vodilnih predstavnic elektronske glasbe v svetu in verjamemo, da bo še naprej v tujini dobro promovirala naš državo.