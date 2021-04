Znana Slovenka je obrnila nov list v življenju

Pravi, da je v novi pesmi tudi nova Nuša.

Zaljubljena je naslov nove pesmi, s katero sta nov list v glasbenem smislu obrnila pevkain pevec, ki sta pesem, ki jo je Nuša izdala prav na svoj rojstni dan, posnela v duetu. In to z vrhunsko avtorsko in produkcijsko ekipo.Avtor melodije je namreč, ki je v pevkini karieri napisal vse največje hite, medtem ko je čudovito besedilo dodal, s katerim je začela sodelovati pred dvema letoma. Nov v njeni ekipi pa je enkratni, ki je poskrbel za popolnoma nov pristop k zvoku.»Skratka, izjemno vesela sem za tako fantastično ekipo,« je navdušena zvezdnica, za katero je bilo leto 2020 v marsičem prelomno. »Kot mnogi sem si tudi jaz vzela čas za premislek in retrospektivo. Vprašala sem se, kako naprej, s kakšnim zvokom, kakšno zgodbo. In zdaj je tukaj – moja prva pesem, ki naznanja nov začetek, novo Nušo. Še najlažje bi opisala zadevo takole – še vedno sem to jaz, Nuša, kot jo poznate že vsa ta leta. Hkrati pa smo vnesli v skladbo svežino, malce Nuše with a twist,« strne misli o novem začetku.Naslov pesmi Zaljubljena je pravšnji, saj je, kot dodaja, zaljubljena v življenje, glasbo, svojo družino. Prav tako kot tudi Isaac Palma, ki ga mnogi najbolje poznamo kot finalista šova Slovenija ima talent. In vse od takrat je gradil in zgradil uspešno kariero, v glasbeno zakladnico pa prispeval nemalo hitov.»Nuša je legendarna pevka in v čast si štejem, da sem z njo posnel oziroma odpel čudovito pesem,« pravi Isaac, ki verjame, da se bo odlično usedla v ušesa poslušalcev, ob njej pa se bodo rojevale nove ljubezni. Da je glasbena kolegica del njegove družine in se včasih tudi dlje ne vidijo, pa pravi avtor številnih hitov in zimzelenih melodij Matjaž Vlašič, ki je zanjo napisal evrosongovsko Energy.»Nekaj časa se res nismo videli in smo šli vsi po svoji poti. A družina se vedno znova sreča. Tokrat se je to zgodilo v tej čutni skladbi Zaljubljena, ob kateri sem res ganjen,« pravi Vlašič. In kaj o Nuši in Isaacu meni Rok Lunaček, avtor besedila?»Ona je ezoterika in ljudskost v glasu hkrati. To je redkost. Tudi on nosi ta čustveni presežek v glasu. Izjemna sta torej oba.« In tudi producent in avtor aranžmaja Krešimir Tomec je sodelovanje opisal s presežniki. »Nimaš vsak dan takšnih vokalistov v studiu. Zato smo naredili vse bachato,« je strnil misli.Prvič pa je pevka pri scenariju in režiji spota sodelovala z. In slednji si je zamislil zgodbo o starejšem paru, ki sta ga odigrala Nušina prijatelja, ki sta praznovala 50-letnico poroke in se spominjata svoje preteklosti in zaroke. Kadre so posneli v hotelu Kunst, kjer ima Nuša celo sobo, posvečeno sebi. Tako da če boste kdaj spali pri Kunstu, izberite sobo Nuše Derenda, ki je nekaj posebnega. Drugi del spota, s statisti, ki so v resnici prijatelji, so posneli v Prosvetnem domu Artiče, v bližini pevkinega doma, plesali so plesalci Plesnega društva Salson iz Novega mesta in Krškega, za stilsko podobo je poskrbela, za make up pa