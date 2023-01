Znana pevka je obudila Kajuha (VIDEO)

Umetniki že od nekdaj na svojevrsten način opozarjajo na krivice v svetu in s svojim delom spreminjajo svet na boljše. V spomin na ustvarjanje pesnika Karla Destovnika - Kajuha je ob stoti obletnici njegovega rojstva kantavtorica in skladateljica Ditka uglasbila skladbo Naša pesem.

V začetku Kajuhovega leta pa se je skladbi pridružil še dramatičen videospot. Z obuditvijo 80 let stare poezije Ditka prikazuje trenutno družbo, ki vse prehitro podleže manipulaciji najrazličnejših virov informacij, ki nam zlahka operejo možgane in nam odvzamejo originalnost. Tisto, kar poleg pohlepa pači svetlo prihodnost mladih, so še vojne in naravne katastrofe, ki so postale skoraj vsakodnevna tegoba. Namen zgodbe je kritični prikaz teh dejavnikov, pred katerimi si nima smisla zatiskati oči, a sama ideja vseeno ostaja optimistična.

»Da imamo mladi priložnost, da se upremo, razmišljamo s svojo glavo in z vero v vrednote, kot so ljubezen, sprejemanje, enakost in solidarnost, obrnemo ta svet na boljše,« pravi mlada umetnica, ki si z obujanjem Kajuhove poezije prizadeva, da ljudje ne bi izgubili poguma, upanja, brezskrbnosti in človečnosti.