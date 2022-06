Zmeda glede starosti junakov Stranger Things

Ena najbolj gledanih in odmevnih serij zadnjih let Stranger Things je poseben fenomen. Gre za Netflixovo produkcijo, ki se dogaja v osemdesetih letih dvajsetega stoletja in vsebuje vsega po malem. Žanrsko bi jo še najlažje opisali kot znanstvenofantastično grozljivko, mešano z zgodbo o odraščanju in nostalgičnimi elementi osemdesetih. Zato ni čudno, da je všeč širokemu spektru gledalcev: od generacije X, ki je odraščala v osemdesetih, do generacije Z, ki se ji zdijo osemdeseta prav fascinantna.

Serija je tako uspešna, da jo je povzel tudi Lego.

Netflix je serijo predstavil leta 2016, konec maja letos pa so na pretočni platformi objavili težko pričakovano četrto sezono. Stranger Things je v teh letih postal priljubljen, tako da ga ima v svoji ponudbi tudi danski proizvajalec igrač Lego, glavni junaki serije pa so postali globalne zvezde, še posebno Millie Bobby Brown, ki v nanizanki igra skrivnostno Eleven s telepatskimi in telekinetičnimi sposobnostmi. In v minulih šestih letih smo lahko v medijih spremljali, kako so iz mulcev postali najstniki oziroma mladi odrasli, pri čemer pa je treba dodati, da v seriji igrajo mlajše od sebe.

V seriji ima štiri leta manj. FOTO: Netflix Life

Koliko so stari v seriji?

Zabavno pa je, da celo Millie Bobby Brown ni vedela, koliko je v seriji stara njena Eleven. V intervjuju pred premiero četrte sezone sta se z Noahom Schnappom, ki igra Willa, spraševala, kdo je starejši, nakar je Millie priznala, da ne ve, koliko je stara Eleven. Bila je prepričana, da je njena starost v seriji podobna njeni resnični starosti, zato je bila še kako presenečena, ko so ji povedali, da je Eleven v četrti sezoni serije stara komaj 14 let. »14? Z Mikom sem se poljubljala pri trinajstih? Kaj?« je bila začudena Millie, ki je nedavno praznovala 18. rojstni dan. Njun prvi poljub pa je bil posnet v tretji sezoni.

18 let je praznovala Millie Bobby Brown.

Pa poglejmo še nekaj številk. Finn Wolfhard ima 19 let, a igra 15-letnega Mika. Noah Schnapp je v resnici star 17 let, v seriji pa 15. Caleb McLaughlin ima 20 let, njegov Lucas pa jih šteje 15. Gaten Matarazzo igra 15-letnega Dustina, v resnici ima štiri leta več. Sadie Sink je stara 20 let, njena junakinja Max naj bi jih imela okoli 16. Joe Keery je v seriji ravno končal srednjo šolo, kar pomeni, da naj bi imel njegov Steve 18 ali 19 let, medtem ko jih Joe v resnici šteje že 30. Maya Hawke, ki igra 17- ali 18-letno Robin, ima 23 let, Natalia Dyer, ki upodablja 18-letno Nancy, pa 27, medtem ko 28-letni Charlie Heaton igra deset let mlajšega Jonathana.