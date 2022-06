Zmagovalka Evrovizije odprla festival, nastopila tudi Helena Blagne (FOTO)

Sveta Trojica, nekdanje romarsko središče sredi Slovenskih goric, ki jo zadnja štiri leta vodi eden najmlajših in najbolj prodornih županov v Sloveniji David Klobasa, je s festivalom, ki je zrasel na njegovem zelniku, ponovno vpisana na svetovni zemljevid.

Na glavnem odru je nastopila tudi naša glasbena diva Helena Blagne.

Majhna občina, ki se z drugimi finančno nikakor ne more kosati, namreč organizira projekte in dogodke, ki krepko odmevajo čez našo mejo. Tokrat je na otvoritvenem dnevu Trojicafesta nastopila zmagovalka Evrovizije 2016, ukrajinska glasbenica Jamala, ki živi v izgnanstvu in je hkrati velika borka za Ukrajino. Trojiški koncert je tudi prvi, na katerem je nastopila s svojo skupino, s katero se ni srečala vse od začetka vojne.

Tretji festival se nadaljuje vse do jutri, ko bodo na račun prišli ljubitelji zabavne glasbe. Nastopili bodo namreč Il Divji in Tanja Žagar.

Veliko lepih besed je trojiškemu županu Davidu Klobasi namenil ukrajinski veleposlanik Mihajlo Brodovič.