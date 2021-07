Zmagal film o ženski, ki zanosi z avtom (VIDEO)

Premika meje

Francoska režiserka je prepričala celo konservativni Cannes. FOTO: Eric Gaillard/Reuters

V ospredju so bile okoljevarstvene teme.

28

let je minilo od prve ženske zmage.

Sklenil se je najprestižnejši evropski filmski festival, z zlato palmo se je ovenčala, in sicer za francosko-belgijski film Titane. Zgodba o mladi ženski, ki ima v glavi zaradi prometne nesreče v otroštvu ploščico v glavi, je navdušila tako kritike in občinstvo, režiserko pa je tako postavila ob bok, ki je bila še pred dnevi edina režiserka, ki je slavila v Cannesu.Junakinja filma postane serijska morilka in razvije spolno privlačnost do kovin, sploh pa obožuje velike športne avtomobile, nenavadni zapleti in spleti okoliščin pa so pri gledalcih sprožali najrazličnejše odzive in občutja, od nelagodja, šoka, navdušenja, smeha do popolne osuplosti, sploh ko protagonistka z avtom celo zanosi.A filmska ustvarjalka iz Pariza je že ob začetku svoje kariere naznanila, da bo premikala meje in da se nikakor ne bo zadrževala znotraj ustaljenih okvirjev, tako ji je uspelo skorajda neverjetno: žirijo na zelo konservativnem festivalu je prepričala z žanrskim filmom, trilerjem, ki ves čas hodi po robu. A več kakor uvrstitve v tekmovalni program kljub temu ni pričakovala, priznava Francozinja, nadvse zadovoljna in ponosna, da sta žirija in občinstvo dala priložnost skritim strahovom in željam, absurdnemu, prvinskemu in poglobljenemu. »Hvala, ker ste medse spustili pošasti,« je povedala ganjena v nagovoru.Julia Ducournau je šele druga režiserka z zlato palmo, minilo pa je že dolgih 28 let, odkar je Novozelandka Jane Campion navdušila s Klavirjem, poroča STA. Drugo najpomembnejšo nagrado, grand prix, sta si po presoji žirije razdelila dva filma, iranski Herojin finski Compartment No. 6 (Kupe št. 6). Iranski Heroj oskarjevca Farhadija je film o človeku, ki se znajde v precepu, potem ko najde torbico z zlatimi kovanci.Ob tem se sprašuje, ali naj jo vrne, četudi je sam do vratu v dolgovih. Compartment No. 6 je film o dveh neznancih na vlaku na poti do severnega tečajnika. Za najboljšo igralko so izbrali Norvežankoza film Najslabša oseba na svetu, za najboljšega igralca pa Američanaiz filma Nitram. Nagrado za najboljšega režiserja je prejelza muzikal Annette. Nagrado za najboljši scenarij je prejel Drive my car, pod katerega sta se podpisala japonska piscain. Zlato kamero za najboljši prvenec pa je prejel film Murina hrvaške režiserke, ki je nastal tudi v slovenski koprodukciji, še poroča STA.Organizatorji festivala so si tako le oddahnili; lani jim je načrte prekrižala pandemija, letos pa so kljub nekaterim omejitvam festival izpeljali v živo. Posebno pozornost so namenili okoljevarstvenim temam, udeležili pa so se ga številni filmski zvezdniki in zvezdnice, med njimiin. .