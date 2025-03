Zmaga filma o najslabšem v človeštvu, ki je na ogled tudi pri nas (FOTO)

Film Edina zemlja palestinsko-norveške produkcije je na zaključku 27. festivala dokumentarnega filma prejel nagrado Amnesty International Slovenije za najboljši film na temo človekovih pravic.

Žirija ga je izbrala med petimi tekmovalnimi filmi in ga označila za dokaz najslabšega v človeštvu, ki hkrati ponuja tudi vpogled v pravo solidarnost. Avtor Basel Adra je povedal, da je glavni namen filma ozaveščanje o krivicah in surovostih izraelske okupacije ter poziv k boju in aktivizmu za konec okupacije in apartheida.

V žiriji so bili igralec Primož Bezjak, režiserka Maja Prettner in srbski režiser Nemanja Vojinović.

Festival, ki je tudi tokrat spomnil na zablode in okrutnosti sveta novega tisočletja, je zvesto spremljal tudi radijec Jure Longyka.

Posnet je bil v petih letih in ponuja intimen pogled na življenje Palestincev na Zahodnem bregu, prikazuje ga skozi oči domačinov. Žirija, ki so jo sestavljali igralec Primož Bezjak, režiserka Maja Prettner in srbski režiser Nemanja Vojinović, je izdelek pohvalila zaradi njegovega neposrednega pristopa in pristnosti.

Zasnovan je kot dokumentacija sistemskega nasilja, ki ga izvajajo izraelski vojni uradniki in nezakoniti naseljenci. Kljub prikazu grozot ponuja tudi drobec upanja, saj sta ga skupaj ustvarila izraelski novinar Yuval Abraham in palestinski aktivist Basel Adra, ki sta presegla meje narodnosti in se povezala v boju proti okupaciji in apartheidu.

Ob gledanju so gledalci čutili žalost, jezo in frustracijo, saj so si težko predstavljali, kaj bi čutili, če bi jim vsakokrat znova uničevali domove. Edina zemlja je prejel več nagrad, med drugim oskarja za najboljši dokumentarni film. V konkurenci za nagrado so bili še Prestreženi (o vojni v Ukrajini), Še zdaleč ne lipicanci (o dodeljevanju evropskega državljanstva v Avstriji), Glasba za vojaški udar (kritika kolonializma in kapitalizma med dekolonizacijo Konga) ter Vlaki (o vlogi transporta v 20. stoletju). Festival v Cankarjevem domu je letos ponudil okoli 25 filmov v različnih sekcijah.

Za konec so prikazali Fiume o morte! režiserja Igorja Bezinovića; slednji je desetletje nastajajoč film, ki so ga podpisale Hrvaška, Italija in Slovenija, posnel, ker je želel vedeti več o okupaciji, ki jo je leta 1919 izvedel pesnik Gabriele D'Annunzio.

