Zlomljena peta ustavila koncerte skupine Kings of Leon

Ameriška rock skupina Kings of Leon je zaradi poškodbe pevca Caleba Followilla odpovedala nastope v juniju in juliju, tudi na zagrebškem festivalu INmusic. Glede na izjavo skupine si je glasbenik zlomil petno kost in zaradi osemtedenskega okrevanja ne bo mogel potovati ali nastopati. Poškodba, ki je zahtevala kirurški poseg, je sicer precej nerockerska: peto si je zlomil med igro z otrokoma.

Na INmusicu so nastopili že leta 2017. Skupina je bila napovedana kot ena glavnih izvajalcev na festivalu, ki bo v hrvaškem glavnem mestu potekal od 23. do 25. junija.

Organizatorji festivala bodo informacije o morebitnih zamenjavah v programu objavili pozneje, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Na festivalu bosta nastopili tudi dublinska punk zasedba Fontaines D. C., ki se na INmusic vrača tretjič, in vsestranska ameriška umetnica in kantavtorica St. Vincent, ki je po oceni ameriške glasbene revije Rolling Stone ena najboljših kitaristk današnjega časa.

INmusic velja za največji hrvaški glasbeni festival na prostem in za enega najboljših v Evropi. Začel se je leta 2006, na njem pa so doslej nastopili tudi Arctic Monkeys, Jamiroquai, The Prodigy, New Order, Nick Cave and the Bad Seeds, The Black Keys, Pixies, MGMT, Foals, Iggy and the Stooges, Franz Ferdinand, Morrissey, Arcade Fire in Moby.

Kings of Leon so leta 1999 ustanovili bratje, basist Jared Followill, pevec Anthony Caleb Followill in bobnar Ivan Nathan Followill, ter njihov bratranec, kitarist Cameron Matthew Followill. Uspeh so dosegli že z debitantskim albumom Youth and Young Manhood leta 2003, po svetu pa so zasloveli z albumom Only by the Night. Med drugim so izdali studijske albume Aha Shake Heartbreak, Because of the Times, Only by the Night, Walls, When You See Yourself in maja lani Can We Please Have Fun. Skupina je doslej prejela več nagrad, med njimi štiri grammyje.

