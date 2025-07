Zloglasni primer obsedenosti na velikem platnu, igralska zasedba vas bo navdušila

V kinematografe prihaja nadnaravna grozljivka z naslovom Ritual, ki spremlja dva duhovnika – upodobita ju Al Pacino in Dan Stevens –, ki morata odmisliti svoje razlike, da bi izvedla tvegan eksorcizem.

Grozljivko, ki temelji na pretresljivi resnični zgodbi o najbolj zloglasnem eksorcizmu v ameriški zgodovini, je režiral David Midell, ki je tudi napisal scenarij skupaj z Enricom Natalejem. Zgodba spremlja duhovnika Theophilusa Riesingerja (Al Pacino) in Josepha Steigerja (Dan Stevens), ki poskušata premagati svoje razlike, da bi izvedla tvegan eksorcizem in rešila domnevno obsedeno mlado žensko Emmo Schmidt (Abigail Cowen).

10. JULIJA prihaja na velika platna.

Joseph Steiger je kot duhovnik v župniji Saint Joseph v Earlingu v Iowi živel tiho in pohlevno življenje ter skrbel za svoje vernike. Jeseni 1928 so se nanj obrnili zaradi resnih skrbi ... 46-letna Emma Schmidt je leta doživljala strašljive luknje v spominu, odpor do svetih predmetov in druge nepopisne tegobe. Njeno trpljenje so beležili s pomočjo medicinskih evalvacij, poročil o duševni higieni in osebnih dnevnikov. Ker ji obsežno psihiatrično zdravljenje ni pomagalo, je Emmin duhovnik priporočil nekoliko bolj duhovno zdravilo: slovesni eksorcizem.

Za mesto obreda je bil izbran samoten samostan v župniji očeta Steigerja. Kljub precejšnjim zadržkom se je oče Steiger strinjal, da bo nadzoroval eksorcizem. Izvedbo naloge so dodelili Theophilusu Riesingerju, skrivnostnemu kapucinskemu menihu, ki je zaradi izkušenj z eksorcizmom veljal za kontroverzno osebnost. Z Emminim prihodom v Earling se je nad samostan začela zgrinjati tema in začeli so se dogajati nepojasnjeni dogodki – s pomočjo intervjujev iz prve roke, spominov in drugih oblik dokumentacije se razkriva cela paleta temnih sil, človeške krhkosti in skušnjav, ki je pred preizkušnjo postavila celo najbolj pokončne vpletene. Sledila je večmesečna kalvarija, ki je vse člane samostana, vključno z očetom Steigerjem, očetom Theophilusom in Emmo, pahnila na rob norosti.

Po 72-urnem eksorcizmu maratonskih razsežnosti je bila Emma končno osvobojena svoje nadloge in je lahko ponovno izustila Božje ime. Preostanek svojega življenja je živela v miru. Schmidtov eksorcizem ostaja eden najbolj temeljito dokumentiranih in javno izpostavljenih eksorcizmov v ameriški zgodovini. V glavnih vlogah poleg Pacina, Stevensa in Cowenove igrajo še Ashley Greene, Maria Camila Giraldo, Meadow Williams, Patrick Fabian in Patricia Heaton.