Po Zlatkovem novem komadu se je zdaj javil Challe Salle, to je napovedal (VIDEO)

Raperja Challe Salle in Zlatko že nekaj časa nista v najboljših odnosih. Zlatko je tako do danes izdal že tri pesmi, v katerih kritizira Challeta Salleta. Zadnjo, ki je dolga približno 11 minut, pred nekaj dnevi. Videospot za novo je imel danes na YouTubu že skoraj 230 tisoč ogledov. V videospotu lahko vidimo tudi ultramaratonskega plavalca Martina Strela. Po prvi Zlatkovi pesmi, napisani zaradi Challeta Salleta, je slednji hitro odgovoril s svojo. Pesem je bila direkten odgovor na Zlatkovo. Tudi po Zlatkotovi tretji pesmi pa je Challe Salle zelo hitro najavil svojo novo.

Na družbenem omrežju Instagram je danes objavil krajši izsek iz nove pesmi. O njej ni povedal kakšnih podrobnosti, je pa razkril, da izide v torek ob 18. uri. Svoje sledilce je ob tem še vprašal, ali uganejo, kakšen je naslov pesmi.

Pesem je bila očitno danes še v nastajanju, saj se je raper v eni od svojih zgodb na Instagramu javil iz studia.