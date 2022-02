Zlati medved filmu Alcarras

Zlati medved za najboljši film 72. Berlinala je na nocojšnji podelitvi nagrad pripadel filmu Alcarras 36-letne španske režiserke Carle Simon. Film pripoveduje o družini pridelovalcev breskev v katalonski vasici. Nagrado je režiserka posvetila svoji družini in dejala, da »brez njih in svoje povezanosti s tem svetom ne bi mogla povedati te zgodbe«.

Srebrnega medveda (veliko nagrado) so namenili južnokorejskemu filmu z angleškim naslovom The Novelist's Film, ki ga je režiral Hong Sangsoo. Film prikazuje zgodbo pisateljice, ki na poti do knjigarne, ki jo vodi njen prijatelj, srečuje različne ljudi. Srebrnega medveda (nagrado žirije) je prejel mehiški film Robe of Gems, dolgometražni prvenec Natalie Lopez Gallardo. Film tematizira številna izginotja ljudi v Mehiki, prepletenost sistemov, policijskega in kriminalnega, popoln kaos, v katerega nepovabljeni nimajo vstopa.

Srebrnega medveda za režijo je dobila francoska režiserka Claire Denis za film Avec amour et acharnement. V filmu Juliette Binoche in Vincent Lindon upodobita par, ki se mu začne rušiti ljubezenski svet.

Srebrnega medveda za najboljšo glavno vlogo je prejela Meltem Kaptan za film Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush, za stransko vlogo Laura Basuki za vlogo v indonezijskem filmu z angleškim naslovom Before, Now & Then, za scenarij pa Laila Stieler za film Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush. Nemško-francosko koprodukcijo je režiral Andreas Dresen,

Srebrnega medveda za izjemen umetniški prispevek je dobil kamboški režiser Rithy Panh za film Everything Will Be Ok.