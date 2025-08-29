Zlati lev režiserju, ki je snemal v Postojnski jami

Režiser Werner Herzog je v sredo zvečer prejel zlatega leva za življenjsko delo na Beneškem filmskem festivalu. Nagrado mu je izročil režiser Francis Ford Coppola, ki je Herzoga označil za fenomen, ki deluje v vsakem kotičku filma. Po prejemu prestižne nagrade je občinstvo Herzoga počastilo s stoječimi ovacijami.

»Francis je bil do mene izjemno prijazen in radodaren. Poznava se že pol stoletja. Povabil me je k sebi, ko nisem imel denarja za hotelsko sobo. Bival sem v njegovi hiši v San Franciscu in napisal scenarij za film Fitzcarraldo,« je dejal med drugim legendarni režiser.

Najlepša jama na svetu

Herzog je nazadnje snemal film Bucking Fastard s Kate in Rooney Mara v glavnih vlogah, za eno od lokacij snemanja pa si je omislil Postojnsko jamo. »To je najlepša jama na svetu,« je povedal spomladi. »Bucking Fastard je zame film, ki zaključuje krog v opernem triptihu z mojima prejšnjima filmoma, Fitzcarraldo in Grizzly Man,« je za spletni medij Deadline povedal Herzog.

V filmu Bucking Fastard sta ob sestrah Mara zaigrala tudi Orlando Bloom in Domhnall Gleeson.

Film, ki ga je Herzog snemal na izjemnih lokacijah na Irskem in v Sloveniji, govori o iskanju smisla življenja, pri čemer »ne moremo videti sveta tako, kot ga vidita Jean in Joan Holbrooke (op. p. Kate in Rooney Mara), lahko pa vidimo, kako svet reagira nanju — skozi sodišča in medije, skozi tiste, ki jima želijo pomagati, in tiste, ki ju želijo izkoristiti, skozi oči udomačenih in divjih zveri, in celo skozi njun lastni odmev v središču Zemlje,« pravi režiser.

Pustil je srčno sporočilo

Središče Zemlje je sloviti režiser prepoznal v Postojnski jami v Sloveniji, ki velja za eno najatraktivnejših jam, bogato z raznovrstnimi jamskimi oblikami, s specifičnim živalskim svetom, z legendarnim jamskim vlakcem in edino še delujočo jamsko pošto na svetu.

Po snemanju konec aprila 2025 ga je sprejela direktorica Parka Postojnska jama Kaja Batagelj, ki je tudi sama velika oboževalka Herzogovih filmov in je kot statistka sodelovala pri snemanju. Ob prijetnem srečanju se je Werner Herzog vpisal v knjigo slovitih obiskovalcev, kjer je pustil posebno srčno sporočilo: »Najlepša hvala, da ste mi omogočili snemanje v jami. Postojnska jama je najbolj neverjetna jama na svetu. Je kraj čudes in poezije.«

Režiser Werner Herzog s prokuristko podjetja Postojnska jama, d. d., Kajo Batagelj FOTO: LEILA LISJAK