VELIKA ČAST

Zlati lev režiserju, ki je snemal v Postojnski jami

Werner Herzog, ki je spomladi snemal v Sloveniji, je prejel nagrado za življenjsko delo na Beneškem filmskem festivalu.
Fotografija: S prestižnim zlatim levom FOTO: REUTERS
Odpri galerijo
S prestižnim zlatim levom FOTO: REUTERS

A. K.
29.08.2025 ob 12:45
A. K.
29.08.2025 ob 12:45

Poslušajte

Čas branja: 0:16 min.

Režiser Werner Herzog je v sredo zvečer prejel zlatega leva za življenjsko delo na Beneškem filmskem festivalu. Nagrado mu je izročil režiser Francis Ford Coppola, ki je Herzoga označil za fenomen, ki deluje v vsakem kotičku filma. Po prejemu prestižne nagrade je občinstvo Herzoga počastilo s stoječimi ovacijami.

»Francis je bil do mene izjemno prijazen in radodaren. Poznava se že pol stoletja. Povabil me je k sebi, ko nisem imel denarja za hotelsko sobo. Bival sem v njegovi hiši v San Franciscu in napisal scenarij za film Fitzcarraldo,« je dejal med drugim legendarni režiser.

Najlepša jama na svetu

Herzog je nazadnje snemal film Bucking Fastard s Kate in Rooney Mara v glavnih vlogah, za eno od lokacij snemanja pa si je omislil Postojnsko jamo. »To je najlepša jama na svetu,« je povedal spomladi. »Bucking Fastard je zame film, ki zaključuje krog v opernem triptihu z mojima prejšnjima filmoma, Fitzcarraldo in Grizzly Man,« je za spletni medij Deadline povedal Herzog.

V filmu Bucking Fastard sta ob sestrah Mara zaigrala tudi Orlando Bloom in Domhnall Gleeson.

Film, ki ga je Herzog snemal na izjemnih lokacijah na Irskem in v Sloveniji, govori o iskanju smisla življenja, pri čemer »ne moremo videti sveta tako, kot ga vidita Jean in Joan Holbrooke (op. p. Kate in Rooney Mara), lahko pa vidimo, kako svet reagira nanju — skozi sodišča in medije, skozi tiste, ki jima želijo pomagati, in tiste, ki ju želijo izkoristiti, skozi oči udomačenih in divjih zveri, in celo skozi njun lastni odmev v središču Zemlje,« pravi režiser.

Pustil je srčno sporočilo

Središče Zemlje je sloviti režiser prepoznal v Postojnski jami v Sloveniji, ki velja za eno najatraktivnejših jam, bogato z raznovrstnimi jamskimi oblikami, s specifičnim živalskim svetom, z legendarnim jamskim vlakcem in edino še delujočo jamsko pošto na svetu.

Po snemanju konec aprila 2025 ga je sprejela direktorica Parka Postojnska jama Kaja Batagelj, ki je tudi sama velika oboževalka Herzogovih filmov in je kot statistka sodelovala pri snemanju. Ob prijetnem srečanju se je Werner Herzog vpisal v knjigo slovitih obiskovalcev, kjer je pustil posebno srčno sporočilo: »Najlepša hvala, da ste mi omogočili snemanje v jami. Postojnska jama je najbolj neverjetna jama na svetu. Je kraj čudes in poezije.«

Režiser Werner Herzog s prokuristko podjetja Postojnska jama, d. d., Kajo Batagelj FOTO: LEILA LISJAK
Režiser Werner Herzog s prokuristko podjetja Postojnska jama, d. d., Kajo Batagelj FOTO: LEILA LISJAK

Vtis ob obisku in snemanju filma v Postojnski jami FOTO: LEILA LISJAK
Vtis ob obisku in snemanju filma v Postojnski jami FOTO: LEILA LISJAK

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Werner Herzog zlati lev nagrada Postojnska jama filmski festival

Priporočamo

Ceste poplavljene in zasute, Mesta občina Koper svari občane: Ostanite doma! (FOTO in VIDEO)
Janša bi kot premier Fajonovo poslal Hamasu za živi ščit
Premium
Rudi živi v hiši, do katere sploh nima dostopa, sina so mu umorili
Izdajal se je za Magnifica, v resnici pa je od nje želel le eno stvar (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

Komentarji:

Priporočamo

Ceste poplavljene in zasute, Mesta občina Koper svari občane: Ostanite doma! (FOTO in VIDEO)
Janša bi kot premier Fajonovo poslal Hamasu za živi ščit
Premium
Rudi živi v hiši, do katere sploh nima dostopa, sina so mu umorili
Izdajal se je za Magnifica, v resnici pa je od nje želel le eno stvar (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.