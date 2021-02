Zlati globusi prvič v znamenju režiserk

Zmagala le Barbra Streisand

Med osmoljenci je film The Tenant, edini celovečerec, ki je lani v resnici prišel v kinematografe, a je pobral le eno nominacijo. Na razočaranje oboževalcev so kritiki povsem spregledali megapriljubljeno serijo Bridgerton, nominacij za igro pa v nasprotju s pričakovanji mnogih niso prejeli niti igralski veterani Meryl Streep, Tom Hanks in Sophia Loren.

Razglasitev nominacij za zlate globuse, s čimer se tradicionalno začne odštevanje do najodličnejših in najpomembnejših dogodkov v svetu filma, je tudi letos napovedala začetek tekmovalne sezone v filmski industriji. Ki pa bo precej drugačna od minulih, saj so vse najpomembnejše podelitve zaradi zdravstvene situacije zamaknili na poznejši čas, povrhu pa bodo večinsko, če ne kar v celoti, potekale virtualno. Tudi 78. podelitev zlatih globusov, letos zamaknjena na 28. februar, ki bo potekala »bodisi izključno virtualno bodisi kako drugače«.Kar pa ni edini odklon od dozdajšnjih podelitev teh prestižnih kipcev. Tokratne nominacije so namreč prvič v zgodovini postregle s kar tremi režiserkami v kategoriji najboljše režije, v kateri so doslej dominirali moški.(One Night in Miami),(Nomadland) in(Promising Young Woman) pa so izbranke, ki se bodo za odličje potegovale nasproti(Mank) in(The Trial of the Chicago 7), ki sta oba stara znanca globusnih nominacij.Režija je bila domena moških. Tako so pripovedovale podelitve filmskih nagrad. Žensko ime se je le redko pojavilo med nominiranci za najboljšo režijo, do letošnjega prelomnega leta vsega zgolj pet –​in​, medtem ko sta biliinnominirani dvakrat. A odličje je le enkrat za film Yentl iz 1983. odnesla Streisandova. Letos pa so v večini!Fincher se za kipec za režijo poteguje s filmom Mank, njegova črno-bela oda zlati dobi Hollywooda pa je tudi stvaritev, ki ji je Združenje tujih dopisnikov Hollywooda podelilo največ nominacij, skupaj kar šest. Ob najprestižnejših za naj film in režijo tudi za najboljšega igralca, za kar gredo zaslugeje prepričala kot stranska igralka, v dirki pa je tudi s scenarijem in najboljšo glasbo. Drugi zmagovalec večera s petimi nominacijami je Sorkinova sodna drama, s štirimi nominacijami pa gredo v tekmo za odličja še film The Father z izjemnim, ki se mu obeta kipec za glavnega igralca, ter filma Promising Young Woman in Nomadland. S še eno nominacijo manj, s tremi, pa se bosta konec meseca za nagrade potegovala tudi One Night in Miami ter komedija Borat Subsequent Moviefilm razvpitega. Slednji se za zlate globuse sicer poteguje v kategorijah najboljše komedije, najboljšega glavnega igralca v komediji ter za stranskega igralca v Sorkinovi drami The Trial of the Chicago 7.Med glavnimi igralci so najbolj prepričali že omenjena Oldman in Hopkins, ob njiju pa še(The Sound of Metal),(The Mauritanian) in posthumno lani umrli(Ma Rainey's Black Bottom), pri 43 letih je bil zanj usoden rak. Na ženskem polu so po izjemnosti izstopale(Ma Rainey's Black Bottom),(United States vs. Billie Holiday),(Pieces of a Woman),(Nomadland) in(Promising Young Woman).Niso le filmi tisti, med katerimi kritiška srenja išče presežke minulega leta, izpostavili so tudi največje mojstrovine z malih zaslonov, med katerimi gredo v boj za zmago v kategoriji najboljše dramske serije Krona, Lovecraft Country, The Mandalorian, Ozark in Ratched. Kar tri od teh so nastale pod okriljem Netflixa, ki si z največ nominacijami, skupaj s kar 42 v sferah filma in televizije, lahko obeta največ nagrad. V tej izjemni Netflixovi beri pa lahko največ odneseta filma Mank in serija Krona, oba šestkrat nominirana. Serija o britanski kraljevi družini tudi v večini igralskih kategorij, in sicer med glavnimi igralci oziroma igralkamiin, za stranski vlogi pa sta nominiraniin