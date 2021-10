Zlati časi rogaških tamburašev

Ansambel Aplavz veliko sodeluje s tamburaši iz Rogatca.

V naši deželi ni ravno veliko izvedb in priredb, kakršne smo mi zbrali na zgoščenki, na katero smo seveda zelo ponosni. Slovenskim ljudskim Zrejlo je žito, Tri planike in Rožna polka smo dodali tudi znano dalmatinsko Vela luka, pa tudi še Na avtocesti in valček Čakala bom. Ne manjka niti tradicionalna božična Jingle bells.Svoj glas je poleg tamburašev prispevala vokalistka, moči pa smo združili z Ansamblom Aplavz in tako v slovenščini posneli tudi veliko hrvaško uspešnico z naslovom Ko spomladi zacvetijo jablane, katere prevod je že pred leti odlično priredil,« nam pove, ki že 25 let vodi Tamburaše Rogatec, hkrati pa je pred 24 leti soustanovil tudi Ansambel Aplavz, zato ne čudi, da se poti tamburašev in ansambla Aplavz nenehno prepletajo.»In tudi sodelovanje pri snemanju zgoščenke je bilo zato nekako samoumevno. Vse izvedbe in priredbe smo posneli v studiu Lugoton, pri mojstru, ta je izvrstno opravil zahtevno delo,« še pove Kidrič. Poleg slednjega, ki v tamburaški skupini igra brač in poje, je v zasedbi še šest članov in dve članici, skupaj jih je torej devet, vsi pa prihajajo iz občin Rogatec in Rogaška Slatina.igra brač,kitaro,bisernico,čelo brač, na brač igra tudi, basist in pevec je, bugarijo in harmoniko igra, prav tako harmoniko in kitaro pa še. Imajo tudi mlajše člane, ki pa zaradi epidemije trenutno niso aktivni. Pred epidemijo so imeli več kot 30 nastopov na leto.»Kljub situaciji smo letos izvedli štiri koncerte v Termah Olimia, igrali smo tudi na raznih prireditvah in osebnih praznovanjih na Polzeli, v Slovenski Bistrici, Šmarju pri Jelšah in drugje. Tudi ob dnevu državnosti in 150-letnici PGD v Rogatcu. V začetku septembra pa smo pripravili promocijski koncert z gosti ob izidu naše prve zgoščenke,« sklene Boris Kidrič.