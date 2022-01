Zlate globuse podelili v tišini

Po rdeči preprogi se ni vila parada bleščečih zvezdniških imen v najizjemnejših večernih toaletah. Milijoni gledalcev niso bili prikovani pred televizijske zaslone. Na zmagovalni oder ob razglasitvi filmov, serij in filmskih ustvarjalcev, ki so po presoji Združenja tujih dopisnikov Hollywooda v minulem letu na sedmi umetnosti pustili največji pečat, pa tudi ni prikorakal nihče.

V kategoriji glasbenih filmov in komedij je slavila Zgodba z zahodne strani.

A vseeno, kljub popolni odsotnosti vsakršnega zunanjega znaka, slavnostna sezona podeljevanja filmskih nagrad se je začela. V nedeljo zvečer se je v losangeleškem prestižnem hotelu Beverly Hilton hotel, ki pa ga tokrat niso obstreljevali pobliski bliskavic paparacev, se je zbrala peščica članov Združenja tujih dopisnikov Hollywooda in nekaj povabljencev, družabno omrežje twiter pa je bilo tisto, prek katerega so v realnem času sporočali zmagovalce letošnje 79. podelitve zlatih globusov.

Niz zmagovalcev

Ni (le) koronavirus tisti, ki je spodnesel letošnjo podelitev, ki je še pred leti veljala za eno najprestižnejših v filmskih krogih. Večletne kritike rasizma, seksizma in korupcije so tiste, ki so kipce oropale njihovega blišča.

V znak protesta, ker med 87 člani Združenja še lani ni bilo niti enega temnopoltega člana, ta enobarvnost pa se je odražala tudi na vsakoletnem seznamu nominirancev in nominirank, so letošnjo podelitev tako sklenili bojkotirati številni hollywoodski zvezdniki in filmski studii, prenosu pa se je iz tega istega razloga odpovedala tudi televizijska mreža NBC, čeprav je podelitev v najboljših časih pred male zaslone prikovala okrog 18 milijonov gledalcev. Toda – šov mora iti naprej, z ali brez gledalcev ter zvezdniškega glamurja.

Podelitev zlatih globusov je letos potekala brez zvezdniškega glamurja. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Zmagovalca večera sta bila vestern Moč psa (The power of the dog) in muzikal Zgodba z zahodne strani, ki sta vsak osvojila po tri zlate globuse. Vestern je odnesel najodličnejšo nagrado za naj film v kategoriji dram, dobila ga je tudi Jane Campion za režijo, a kipec za najboljšo moško vlogo je Benedictu Cumberbatchu izpred nosa vzel Will Smith, ki je z igro v filmu King Richard najbolj prepričal kritike. Na ženskem polu pa je s svojo upodobitvijo Lucille Ball v filmu Being the Ricardos najsvetleje izstopala Nicole Kidman. Še tretji zlati globus pa je filmu Moč psa zato prinesel Kodi Smith-McPhee, ki je najbolj prepričal s stransko moško igro.

V kategoriji glasbenih filmov in komedij je kraljevala Spielbergova različica Zgodbe z zahodne strani, ki je dobila zlati globus za naj film ter zaradi igralk Rachel Zegler in Ariane DeBose tudi za najboljši glavno in stransko žensko vlogo. Med igralci pa je v tej kategoriji najbolj prepričal Andrew Garfield (Tisk, Tick... Boom!).

Tokratna podelitev je potekala brez televizijskega in spletnega prenosa ter brez občinstva.

Zmagovalca filmskih kategorij sta torej Moč psa in Zgodba z zahodne strani, v televizijskih kategorijah pa je slavila serija Nasledstvo, ki je po koncu večera odkorakala z globusi za najboljšo dramsko serijo, najboljšo stransko žensko vlogo (Sarah Snook) in najboljšo moško glavno vlogo (Jeremy Irons). Miniserija Mare of Easttown je Kate Winslet prinesla odličje za glavno žensko vlogo, v tej isti igralski kategoriji pa je v dramskih serijah najbolj izvrstno igrala Michaela Jae Rodriguez v seriji Pose.