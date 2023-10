Zlata školjka prvič v španske roke

Španska družbena drama O Corno (Rženi rog) režiserke in scenaristke Jaione Camborda je prejela zlato školjko na nedavno končanem 71. filmskem festivalu v San Sebastianu. Cambordova je prva španska filmska ustvarjalka, ki je prejela to prestižno nagrado, kar so številni španski mediji označili za zgodovinski dosežek. »Deliti jo želim z vsemi mladimi filmskimi ustvarjalkami, ki jo bodo v prihodnosti prav tako prejele,« je dejala 40-letna Španka.

Film pripoveduje zgodbo o nabiralki školjk Marii (Janet Novas), ki v Galiciji na začetku 70. let prejšnjega stoletja, ko je Španijo še vodil diktator Francisco Franco, na črno opravlja tudi splave. Zaradi nepričakovanega dogodka je prisiljena v beg na Portugalsko, kjer se bori za preživetje. Film obravnava materinstvo, solidarnost med ženskami, pravico do lastnega telesa in splav – teme, ki so v današnji Španiji še vedno zelo aktualne.

Tajvanski ustvarjalki Tzu Hui Peng in Ping Wen Wang sta prejeli nagrado za najboljšo režijo. FOTO: SSIFF

Prizor iz filma Bahadur the Brave indijske režiserke Dive Šah. FOTO: SSIFF

Filmski festival v španskem San Sebastian poleg Cannesa, Benetk in Berlina spada med najpomembnejše na svetu.

Izbor pretresljivih filmov

Tajvanski filmski ustvarjalki Tzu Hui Peng in Ping Wen Wang sta za svoj prvenec A Journey in Spring prejeli nagrado za najboljšo režijo. Gre za ganljivo dramo o čustvenih vezeh, žalosti, partnerstvu in osamljenosti. Argentinec Marcelo Subiotto, ki je zaigral v argentinskem filmu Puan, in Japonec Tatsuja Fudži, ki je zaigral v drami o demenci Great Absence, sta dobila srebrno školjko za najboljšo igro. Srebrno školjko za najboljšega stranskega igralca je prejel španski igralec Hovik Keuchkerian za vlogo v pretresljivi filmski priredbi Isabel Coixet Un Amor po istoimenskem romanu španske pisateljice Sare Mesa.

Za najboljši scenarij so izbrali argentinsko komedijo Puan Marie Alche in Benjamina Naishtata, ki velja tudi za favorita za najboljši iberoameriški film na prihajajočih španskih filmskih nagradah goya. Danska drama Kalak je prejela prestižno posebno nagrado žirije in nagrado za najboljšo fotografijo.

Španski zvezdnik Javier Bardem je skupaj z japonskim mojstrom animacije Hajaom Mijazakijem in španskim režiserjem Victorjem Ericejem dobil nagradi za življenjsko delo. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Nagrajenci FOTO: Gari Garaialde/SSIFF

Nagrado želim deliti z vsemi mladimi filmskimi ustvarjalkami.

V sekciji novi režiserji je slavila indijska filmska ustvarjalka Diva Šah za svoj prvenec Bahadur the Brave, film o pandemiji covida-19. V kategoriji latinskoameriška obzorja je slavil portret matere in hčere v filmu El Castillo argentinskega režiserja Martina Benchimola, grški režiser Kristos Niku pa je prejel nagrado mednarodnih filmskih kritikov fipresci za film Fingernails, ki pripoveduje o prihodnosti, v kateri pari merijo stopnjo ljubezni s tehnologijo in izberejo partnerja na podlagi algoritmov, namesto da bi poslušali svoja čustva.

Nagrade za življenjsko delo

Nagrado občinstva v višini 50.000 evrov je prejel dramatični in čustveni triler La sociedad de la nieve Juana Antonia Bayona. Film, ki pripoveduje resnično zgodbo o letalski nesreči v čilskih Andih leta 1972, bo tudi španski kandidat za tujejezičnega oskarja. Z oskarjem že nagrajeni Javier Bardem, japonski mojster animacije Hajao Mijazaki in španski režiser Victor Erice pa so na letošnjem filmskem festivalu v San Sebastianu dobili častne nagrade festivala za življenjsko delo.