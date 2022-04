Zlata piščal 2022: največ nominacij za Joker Out

Kulturno - umetniško društvo Zlata piščal vsako leto podeljuje slovenske glasbene nagrade v petih kategorijah. Gre za edine strokovne nagrade, ki so namenjene izvajalcem in ustvarjalcem zabavne glasbe. Akademija je že izbrala nominirance, ki so lani izstopali z glasbenimi presežki.

»Kandidate smo zbrali z javnim pozivom ustvarjalcem in založbam, ti so prijavili skoraj 2000 glasbenih del, ustvarjenih v minulem letu,« so sporočili z akademije. Ta je oblikovala nabor petih nominirancev, tudi več glede na zbrane točke, zdaj pa poteka glasovanje, ki bo določilo zmagovalce v posameznih kategorijah. Nagrajence bodo razglasili 12. maja, in sicer na podelitvi, ki bo po dveh letih znova v živo.

Med kandidati je tudi radgonski raper Leopold I. v kategoriji novinec leta. Poleg njega se za omenjeno nagrado potegujejo še Hauptman, Jet Black Diamonds, Luma in SBO. Med nominiranci se največkrat omenja skupina Joker Out, ki je za skladbo leta nominirana kar dvakrat, in sicer z uspešnicama A sem ti povedal in Umazane misli, prav tako se je priljubljena skupina znašla med nominiranci za najboljšega izvajalca leta 2021 in najboljši album.