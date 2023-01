Žiga Lakner doživel stoječe ovacije

Idrijčan Žiga Lakner, ki se je pred devetimi leti uvrstil v finale šova Slovenija ima talent, žirijo pa je takrat navdušil z redkim kontratenorjem oziroma ženskim sopranom, ki je tudi v svetu velika redkost, saj naj bi se s takšnim glasom rodil le eden od dveh milijonov moških, je danes magistrski študent prvega letnika opere na akademiji za glasbo, v razredu prof. Barbare Jernejčič Fürst.

Minulo soboto pa je v Dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji, kjer je orkester Simfonika Vrhnika pripravil novoletni koncert, pravzaprav kar dva, nastopil kot solist. Gre za vsakoletni tradicionalni koncert tega orkestra pod taktirko Marka Fabianija.

Odzivi na oba koncerta so bili izjemni. FOTOGRAFIJI: JAKOB ERHARTIČ

»Letos sem bil njihov glavni solist in moram reči, da sem se izjemno dobro počutil na odru. Peti s takšnim orkestrom so seveda za tako mlade, kot sem jaz, le sanje. Z orkestrom smo ponovili del skladb z mojega 10. jubilejnega koncerta v Idriji, ki sem ga imel prav z njimi. Zato je bilo vaj zame zelo malo, orkester pa, mislim, da jih je imel nekaj več. Odzivi na oba koncerta so res izjemni. Toliko iskrenih stiskov rok in čestitk kot tokrat že dolgo nisem prejel. Še posebno sem ponosen, da mi je publika namenila tako dolg in bučen aplavz, da sem se moral priti na oder priklonit kar petkrat. Iskreno povedano, občutek je bil res neverjeten. In iskrena hvala prav vsakemu, ki si je vzel čas in nas prišel poslušat,« je za Slovenske novice strnil misli mladi operni pevec Žiga Lakner, pred katerim je bleščeča kariera.

V Slovenski filharmoniji je gostoval tudi Mešani pevski zbor dr. Frančišek Lampe s Črnega Vrha, koncert pa je povezoval Lovrenc Habe. »Moj gost na koncertu je bil tudi baritonist Peter Grdadolnik, s katerim sva skupaj odpela odlomek iz opere Prodana nevesta. Meni je bilo v čast in veselje in neizmerno sem užival,« je še dejal Lakner.