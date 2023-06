Žiga Jelar naredil nekaj, kar naredi le malo športnikov

Kdo pravi, da šport in glasba ne gresta z roko v roki? Odličen dokaz za to je 25-letni smučarski skakalec Žiga Jelar, ki je v četrtek zvečer na gradu Khislstein na svojem prvem samostojnem koncertu predstavil prvenec Brez pravil, ki je izšel februarja in na katerem je deset skladb, med njimi najaktualnejša – Zakaj gorijo solze. Žiga nam je že pred koncertom zaupal, da je bilo malce treme prisotne, a da je to povsem normalno, tako se menda počuti tudi na skakalnicah. Tokrat je bilo vse drugače kot na terenu, ki ga najbolj pozna.

Na oder je povabil vrsto znanih glasbenikov, in sicer Žana Serčiča, Nino Pušlar, Ansambel Saša Avsenika, Grego Skočirja, Roka Ferengjo, Jana Plestenjaka, Moniko Avsenik, Bojana Cvjetićanina in Fehtarje. Žiga je izrazil veliko veselje, da so se vsi odzvali njegovemu povabilu. »Gre za ljudi, ki so vplivali tudi na mojo glasbeno kariero,« je pojasnil, prepričan, da so s tako pestim naborom glasbenikov iz vse Slovenije lepo odprli koncertno sezono na gradu Khislstein. Grajsko dvorišče, ki je bilo napolnjeno do zadnjega kotička, je ustvarilo čudovito večerno kuliso, Žigo pa so prišli spodbujat tudi njegovi skakalni prijatelji in seveda številni drugi znani Slovenci.