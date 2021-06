Zgodovinski dosežek Nine Pušlar

Gre za pomemben znak emancipacije in vključevanja gluhih in naglušnih prebivalcev Slovenije v našo družbo.

Po zelo posebnem, a vse prej kot dolgočasnem letu se tudihitro vrača v ustaljen delovni ritem. Februarja je v čarobnem spletnem nastopu z Bleda predstavila osvežen koncertni program, zadnje mesece pa je z ekipo posnela kup novih pesmi za svoj sedmi album.Tudi koncertni urnik se hitro polni, ta mesec pa bo sploh poln zelo posebnih projektov in novic, povezanih z našo najbolj priljubljeno pevko. Najprej prihaja čisto nova skladba, ki jo je ustvarila zin. Ta uspešni avtorski tandem se je pred več kot petnajstimi leti podpisal pod pesem Ni ona in še nekaj njenih prvih hitov, tokrat pa se je avtorski ekipi priključil tudi njun sin»Z Uršo in Matjažem smo že od začetka moje kariere v super odnosih in se redno srečujemo, zato je kar malo nenavadno, da je to prva pesem, ki sta jo napisala zame po letu 2012, ko sem na festivalu Slovenska popevka nastopila z Kdo še verjame. Pot nas je vmes združila tudi v muzikalu Cvetje v jeseni in duetu zv pesmi Mimogrede, sem pa zelo vesela, da smo se spet povezali prav v tem zelo posebnem projektu,« pove Nina, ki je nameravala pred poletjem predstaviti eno od treh drugih skladb, potem pa jo je hitro posrkalo v vrtinec in nastala je ta zelo posebna zgodba.Pesem je nekaj resnično posebnega, saj so jo v sodelovanju z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije (ZDGNS), ki praznuje 90 let, ustvarili kot glasbeno kuliso kampanje ozaveščanja javnosti ob zgodovinskem vpisu slovenskega znakovnega jezika v ustavo, kar je pomemben znak emancipacije in vključevanja gluhih in naglušnih prebivalcev Slovenije v našo družbo.