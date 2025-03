Zgodovinska drama: film o veliki irski sramoti (FOTO)

Z zgodovinsko dramo z naslovom Take majhne stvari (Small Things Like These) se z oskarjevcem Cillianom Murphyjem vračamo v 80. leta prejšnjega stoletja. Film je na rednih sporedih kinematografov od minulega četrtka.

Zgodovinsko dramo je režiral Tim Mielants, scenarij je napisal Enda Walsh, film pa je posnet po istoimenski knjižni uspešnici avtorice Claire Keegan. V glavnih vlogah igrajo Cillian Murphy, Emily Watson, Michelle Fairley in Eileen Walsh.

V glavni vlogi nastopa Cillian Murphy, ki je po naslovni vlogi v Oppenheimerju spet upodobil človeka pred težko etično-moralno dilemo. FOTO: Enda Bowe/lionsgate

Kot predan delavec in oče Murphy odkrije skrb vzbujajoče skrivnosti, ki jih prikrivajo v lokalnem samostanu. FOTO: Enda Bowe/lionsgate

Dogajanje je postavljeno v predbožični čas leta 1985 na Irskem.

Film je bil premierno prikazan na festivalu v Berlinu, kjer je srebrnega medveda za najboljšo stransko vlogo prejela britanska igralka Emily Watson. Nominiran je bil v več kategorijah za nagrade IFTA (Irish Film and Television Awards), Cillian Murphy pa je prejel nagrado za glavno vlogo.

Ukvarja se s tako imenovanimi magdalenskimi pralnicami, ki jih je vodila Irska katoliška cerkev in kjer so mlada dekleta, ki so zanosila, zadrževali kot sužnje, po porodu pa so jim brez vprašanj odvzeli otroke. Cerkev je to počela skoraj dve stoletji, v obdobju med letoma 1820 in 1996, toda družba je bila slepa in gluha za to.

Emily Watson FOTO: Enda Bowe/lionsgate

1820. začnejo delovati magdalenske pralnice.

Žalostna zgodba

Dogajanje je postavljeno v predbožični čas leta 1985. Na revnem podeželju ima še vedno daleč največji vpliv Katoliška cerkev. Cillian Murphy (dobitnik oskarja za glavno moško vlogo v filmu Oppenheimer) upodobi predanega očeta Billa Furlonga, ki kot trgovec s premogom skrbi za svojo družino – ženo in pet hčera – ter se mora spopasti z zlom magdalenskih pralnic za obzidjem samostana, tega vodi sestra Mary (igra jo odlična Emily Watson). Furlong odkrije skrivnosti, ki jih prikrivajo, zaradi česar se mora soočiti tako s svojo preteklostjo kot tudi s skupnostjo irskega mesteca, ki ponižno molči o dogajanju v Cerkvi.

Bill (Cillian Murphy) med dostavami premoga ugotovi, da je bližnji samostan v resnici kruta ustanova, v kateri so zaprte »padle ženske in dekleta«. FOTO: Enda Bowe/lionsgate

Kot producent in glavni igralec je Murphy na veliko platno prenesel izjemno bolečo in žalostno zgodbo, v kateri se podrobnosti v sedanjosti prepletajo s spomini iz preteklosti. Murphy je ob premieri filma na filmskem festivalu v Berlinu povedal, da je spoznanje o zlorabah Cerkve v »disfunkcionalni krščanski družbi« v 80. letih prejšnjega stoletja na Irskem pomenilo »kolektivno travmo«. »Mislim, da to še vedno predelujemo,« je poudaril na novinarski konferenci pred svetovno premiero filma.