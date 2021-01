Zgodba Sex Pistols na malih zaslonih

Popeljala nas bo skozi kitaristovo življenje.

Na črni listi

Obraz punka

Po Gettyjih še Sex Pistols Danny Boyle, ki mu je kinouspešnica Revni milijonar prinesla oskarja, se s prihajajočo zgodbo revolucionarne angleške skupine vrača k televizijski mreži FX. Zanjo je leta 2018 namreč ustvaril tudi omejeno serijo Trust, ki je na filmski trak prenesla ugrabitev, ki je 1973. pretresla najbogatejši naftni klan. Ugrabitev tedaj 16-letnega Johna Paula Gettyja III.

Zamislite si poštirkano, togo in vsaj na zunaj vselej uglajeno britansko družbo, ki je nič ne vrže iz tira. Britansko družbo, ki smo jo gledali v serijah, kot sta Krona in Downton Abbey. Nato pa v to sceno prihrumi skupina nezadovoljnih mladcev, ki na vse grlo skozi pesmi izkriči svoj gnev in bes, uperjena proti vsemu, kar ta družba predstavlja in zagovarja.»V tem trenutku sta se britanska družba in kultura spremenili za vselej. Trenutek, ko so oder zavzeli običajni mladi ljudje in dali duška svojemu besu, drugi pa so morali gledati in poslušati. Ljudje so se jih ali bali ali jim sledili. To je bil trenutek skupine Sex Pistols,« je režisernjenoustanovitev orisal kot tisti prelomni trenutek, ki je za vselej spremenil britansko družbo in kulturo. Zgodbo skupine, katere začetna glasbena pot se je sicer izpela že po dveh letih in pol, a jim je v tem kratkem času v Angliji uspelo zanetiti punk revolucijo, pa bo Boyle zdaj v formatu šestdelne omejene serije prenesel na male zaslone.Serija temelji na spominih kitarista in soustanovitelja skupine, pod režijsko taktirko Boyla ter po scenarijuinpa nas bo popeljala skozi Jonesovo življenje. Od njegove mladosti v zahodnem Londonu, prepojene z materinim zanemarjanjem in očimovo spolno zlorabo, kar ga je povedlo v svet kriminala. Prek njegove očaranosti nad glam rockom in odločilnega trenutka, ko ga pod svoje okrilje vzametainDo nastanka skupine, ki je naelektrila angleško glasbeno sceno in tedanjo angleško družbo pretresla do njenih temeljev. Za to je bil dovolj zgolj en album, Never Mind the Bollocks, ki ga še vedno omenjajo kot morda enega najvplivnejših glasbenih albumov vseh časov, postal pa je simbol tedanjih socialnih in političnih nemirov, ko je sploh med mladimi nezaposlenost skokovito rasla. A medtem ko so jih eni pozdravljali kot svež, nujen in dobrodošel pretres, so drugi v skupini videli grožnjo.Njihovi singli, na čelu s skladbo God Save the Queen, so pristali na črni listi, britanske glasbene lestvice so jih prepovedale, skupina se je bila prisiljena podati na skrivno glasbeno turnejo, menedžer trgovine s ploščami, ki si je drznil razstaviti njihov album, pa je bil aretiran. Produkcijo serije, enostavno naslovljene Pistol, bodo začeli 7. marca, pri televizijski mreži FX, pod okriljem katere bo nastala, pa so navdušeni.»Steve Jones je bil v središču nevihte, ki je pretresla rockersko sceno. Sex Pistols so namreč za vedno spremenili glasbo. Komaj čakamo, da Danny Boyle z ekipo pove zgodbo člana ene najbolj razvpitih glasbenih skupin, ki sta jo napajala surova ustvarjalnost in razdejanje,« pravi programski direktor mrežeVlogo Jonesa bo prevzel britansko-avstralski igralec, prvemu glasu skupinebo glas in stas posodil, v divjega basistase bo prelevil, po bobnih pa bo kotudrihalso že zaupali vlogo pevke, ki se je na vrhuncu slave skupine zapletla v razmerje z Jonesom.bo odigrala ameriško ljubimko, ki je oktobra 1978 umrla v skrivnostnih okoliščinah.pa bo pred kamerami serije postala manekenka, katere značilni videz s strganimi žabami, čevlji z visokimi petami in s črno obrobljenimi očmi je postal obraz punka.