Zgodba o tragični ljubezni na blejskem gradu: o potopljenem zvonu na velikem platnu

Epska srednjeveška drama, blejska legenda o potopljenem zvonu, je doživela filmsko upodobitev pod taktirko domačinov, režiserja Tima Luznarja in direktorja fotografije Amadeja Bratuža. V kratkem filmu, ki je nastal v okviru projekta Moj kraj, moj projekt, financiranega iz participativnega proračuna občine Bled za mlade v 2024, igrajo Gaber Trseglav, Radoš Bolčina, Živa Selan, Lucija Harum, Ivan Vastl in drugi.

Legenda, ki jo tradicionalno uprizarjajo na božični dan, govori o zgodbi izpred davnih časov, ko je na blejskem gradu živela mlada vdova. V spomin na pokojnega moža, grajskega gospodarja, ki so ga ubili razbojniki, je zbrala vse zlato in srebro, da so ji iz njega vlili zvonček v dar Materi Božji na otoku. Med prevozom na otok se je razbesnela nevihta, čoln je z zvončkom vred potonil v jezerske globine. Mlada vdova se je v svoji globoki žalosti umaknila v samostan v Rimu, papež pa je po njeni smrti na otok poslal drug zvon, današnji zvon želja.

Legendo tradicionalno prikazujejo na božični dan. FOTO: Arhiv Turizma Bled

Na kultno zgodbo o tragični in hkrati globoki ljubezni so mladi ustvarjalci pogledali z nove perspektive in ji dodali sveže dramatične vložke. Zgodba kratkega filma se odvija na blejskem gradu v začetku 16. stoletja, ko so se plemiči opajali v razkošju, tlačani pa utapljali v blatu in skrbeh. Težka roka davkov je neusmiljeno pritiskala na ljudstvo, medtem ko je domačo Kranjsko počasi zastirala temna senca turške grožnje. Jeza v skrivnih kotičkih dežele je postajala pripravljena, da izbruhne v ogenj upora – ogenj, ki za tedanjega zakupnika Bleda Hartmana Kreigha ni napovedoval nič dobrega.

Na velikem platnu

»Ponosen sem, da smo z ekipo legendarni blejski zgodbi lahko vlili novo življenje in jo osvetlili s strani, ki verjetno marsikomu ni znana. Veseli me, da sem lahko ustvarjal v domačem kraju s tako čudovito in zagnano ekipo in igralsko zasedbo, s katero smo preživeli naporen, a tudi prelep teden snemalnih dni. Verjamem, da smo s tem projektom dodali košček v mozaik blejske kulturne dediščine ter postavili nov mejnik za filmsko ustvarjanje na Bledu z okolico,« je po zaključku projekta dejal režiser kratkega filma Tim Luznar.

Premierno uprizoritev na velikem platnu bo kratki film doživel v petek, 18. aprila, ob 19. uri v Festivalni dvorani Bled. Po projekciji bosta pogovor z ustvarjalci in prikaz utrinkov iz zakulisja snemanja. Vstop na dogodek je brezplačen.