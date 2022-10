Zgodba o serijskem morilcu neti burne odzive (FOTO)

Kri. Okrutnost. Že nepojmljiva izprijenost. To očitno privlači, vsaj če sodimo po najnovejši Netflixovi seriji o kanibalskem serijskem morilcu Jeffreyju Dahmerju, ki je bil obtožen umora in razkosanja šestnajstih moških in dečkov.

Desetdelna miniserija, ki je na pretočno platformo prišla 22. septembra, se je po prvem tednu namreč zavihtela na prestol najbolj gledanih, ljudje pa hipnotično sledijo njegovi zgodbi v kar 60 državah. Toda priljubljenosti navkljub že od prvega dne vzbuja tudi zgražanje, saj se nekaterim gledalcem predvsem ob okrutnejših prizorih obrača želodec, in zaprepadeno ogorčenje sorodnikov Dahmerjevih žrtev.

Vroča roba

Serija poveličuje grozljive umore in romantično slika kanibala iz Milwaukeeja. Tako pljuvajo nekateri gledalci, katerih čustva pa ne pridejo niti blizu občutjem družin, ki jih je Dahmer oropal ljubljenih. Ti zdaj zaradi serije in njene medijske odmevnosti podoživljajo najhujše trenutke svojih življenj.

Shaun Brown je upodobil edino žrtev, ki je ušla in preživela.

»Najmanj, kar bi pri Netflixu lahko storili in bi tudi morali storiti, je, da bi me vprašali za dovoljenje. A niso niti črhnili. Le zagledala sem se v seriji, svoje ime in žensko, ki je govorila moje besede. Ob tem sem vse še enkrat podoživela,« so se stare rane vnovič odprle Riti Isbell, starejši sestri Dahmerjeve žrtve Errola Lindseyja, ki jo je v seriji med sojenjem na sedežu za priče upodobila DaShawn Barnes. Errol je bil tisti mladenič, ki ga je Dahmer poskušal spremeniti v polzombija, da ga nikoli ne bi zapustil, zato mu je z vrtalnikom naluknjal lobanjo in vanjo zlil kislino. »Boli me, ker iz naše tragedije kujejo dobiček. Tu gre za goli pohlep!«

Rita za besom skriva bolečino. Oglasil pa se je tudi Lindseyjev bratranec Eric Perry, češ da sicer ve, da so filmske zgodbe in serije o resničnih zločinih v teh časih vroča roba, a da če jih zanimajo žrtve, lahko pove, da so njihove družine razjarjene. »Travmatizirani smo vedno znova in znova. Čemu? Koliko tovrstnih filmov in dokumentarcev potrebujemo?«

60 držav že predvaja serijo.

Da zgodbe o resničnih zločinih kot magnet privlačijo pred male zaslone, se dobro zaveda tudi Shaun Brown, ki je pred kamerami upodobil Tracyja Edwarda, edino Dahmerjevo žrtev, ki je pošastnemu morilcu ušla. »Nisem naiven, vem, da so takšne zgodbe senzacionalne. Gledalce bi prosil, naj imajo ob gledanju serije v misli, da gre za sinove, strice, prijatelje nekoga. Da so imeli sanje in cilje, ki pa jih nikoli niso mogli uresničiti.«