Priljubljeni pevec za obletnico poroke ženi podaril tole (FOTO)

Miki in Petra Vlahovič sta eden najbolj skladnih parov na slovenski sceni, zato ne preseneča dejstvo, da je simpatični glasbenik ob 25. obletnici poroke dal svoji lepi ženi prav posebno darilo, zanjo je namreč napisal pesem z naslovom Ostala si. »Večina ljudi kot vse stvari le pride in gre, pozabiš jih. A ostala si ti, ostala do konca dni,« Miki prepeva v svoji novi skladbi, ki tako lepo opisuje njuno ljubezen in zakon, ki traja že dolgih in zavidljivih 25 let.

Še danes se spomnim najinega prvega zmenka, kako me je s svojo energijo enostavno prevzela.

»Neverjetno, kako hitro mine čas. Še danes se spomnim najinega prvega zmenka, kako me je s svojo energijo enostavno prevzela ... in še vedno me. Težko si zamislim boljšo življenjsko sopotnico, kot je Petra,« ob izidu pesmi pravi Miki, ki je v teh dneh javnosti predstavil videospot, pri katerem je sodelovala vsa družina, pravzaprav je delo njunega prvorojenca Marka, na katerega je slavni oče še posebno ponosen. »Gre za družinski umetniški izdelek in čudovit spomin, ujet v film,« še pove o svojem novem glasbenem izdelku.