Koncert tega meseca oziroma 28. decembra bo v Cankarjevem domu koncert Zorana Predina Takšnih več ne delajo. Koncertni program je razširjena predstavitev zadnjega Predinovega albuma z istoimenskim naslovom, ki ga je posnel z zasedbo legendarnega reškega bobnarja Tončija Grabušića, najširšemu regionalnemu občinstvu poznanega po sodelovanju z Balaševićem ter zadnje čase z vodilnimi hrvaškimi bluesmani in jazzerji.

Zoran je s to klasično bluesovsko zasedbo v program uvrstil tudi nekaj svojih starih klasičnih in gypsy swing uspešnic, ki bodo publiko nedvomno prijetno presenetile s svojo novo zvočno bluesy podobo. Legendarni glasbenik je že februarja v Kastavu nad Reko posnel nov album v slovenskem in hrvaškem jeziku. Slovenski nosi naslov Takšnih več ne delajo, hrvaški pa Gastarbajter trubadur.

Snemalec je bil Matej Zec, kitarist skupine Let 3, za mastering pa je po Predinovih besedah poskrbel verjetno najboljši hrvaški snemalec Goran Martinac - Gogo. Ovitka za oba albuma je ustvarila Zarja Predin, slovensko naslovnico pa akademska slikarka Sara Šavelj Predin. »Na obeh albumih je deset novih pesmi, ki se razlikujejo tudi po vsebini, kar jim daje različno atmosfero. Recimo, slovenska različica pesmi Nekega dne poje o dveh virusih, ki sta nas istočasno napadla, hrvaška pa o tem, da je menda letos moderno oblačiti bele nogavice v sandale,« pravi glasbenik.

Videospot za omenjeno pesem je ustvaril skupaj s sinom Črtom, v celotni regiji pa je vzbudil veliko zanimanja in poskrbel za nemalo smeha ter zabavnih komentarjev. Za promocijske koncerte za sedečo publiko je Predin skupaj s Quartetom Tončija Grabušića ob novih pesmih pripravil tudi železni repertoar v novih aranžmajih, ki dišijo po bazičnem bluesu.