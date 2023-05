Že veste, kdo iz Slovenije se bo javil v živo na Evroviziji?

Tukaj je dan, ki smo ga čakali. Dan za veliki finale letošnje Evrovizije! Tudi letos se bodo v prenos finala vklapljale osebe iz držav, ki sodelujejo na tekmovanju, med drugim tudi iz Slovenije, in podeljevale točke. Kot razkriva spisek, ki ga je objavila spletna stran Eurovisionworld.com, se bo iz Slovenije oglasila TV voditeljica Melani Mekicar.

Priljubljen voditeljski par Melani Mekicar in Blaž Švab. FOTO: Adrian Pregelj

Komu bo simpatična voditeljica podelila 12 točk, se sprašujejo marsikje po Evropi. Morda jih bo kateri izmed držav iz bivše Jugoslavije. Je pa zelo mogoč tudi drugačen scenarij, saj edini državi iz bivše Jugoslavije, ki sta v finalu, na stavnicah ne kotirata prav visoko. Sodeč po spletni strani Eurovisionworld.com, stavnice največ možnosti napovedujejo Hrvaški, a še vseeno ne prav velike, saj jo uvrščajo na 12. mesto. Srbijo pa le na 23. mesto.

V evrovizijske prenose se je do danes oglašalo kar nekaj znanih Slovenk in Slovencev. Marsikdo se verjetno spomni Petra Polesa, ki je s svojimi duhovitimi komentarji nasmejal Evropo. Večkrat se oglasila tudi Lorella Flego. Da ne naštevamo vseh. Prenos največjega evropskega glasbenega spektakla bo komentiral Andrej Hofer, ki to vlogo opravlja že vrsto let.

