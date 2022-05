Že peti album: Čarovniški lov s pridihom mistike

Čarovniški lov je peti album zasedbe Brencl banda, ki letos praznuje 15 let delovanja, in zveni nekoliko drugače kot njegovi predhodniki. Skladbam, ki so nastajale v turbulentnih časih, so dodali tolkala, ženski vokal in elektrificirali kitaro. Če so do zdaj zveneli ljudski, razgrajaški in veseljaški, zdaj na ogenj prilivajo še kapljico mistike, da bi se lahko izpovedali, kje jih čevelj žuli, kakšnega sveta si želijo in kako bo, ko odidejo. Brencl banda se vsa leta obstoja preoblači in spreminja, tudi tokrat ni nič drugače.

Povabili so pevko Vesno Godler in bobnarja Marka Lasiča, da se pridružita Ani Mezgec, Roku Šinkovcu, Matjažu Bajcu in Andreju Boštjančiču. Slednji, pravijo mu tudi Ruda, je leta 2007 ustanovil Brencl bando, da bi z violinistko in pevko Polono Žalec preigravala ljudsko glasbo z vseh vetrov. Hkrati je začel ustvarjati avtorske skladbe za kvartet in k sodelovanju povabil harmonikarja in pevca Roka Šinkovca ter kontrabasista in pevca Matijo Krivca.

Leta 2010 je izšel prvenec Zemljin ples, ki je naletel na čudovit odziv publike in stroke. Takšna Brencl banda je do leta 2012, ko se jim je pridružil violinist Klemen Bračko, odigrala več kot dvesto koncertov in z njim leta 2013 izdala drugi album Vetrova svatba (Celinka). Do tega trenutka je banda vadila bolj ali manj na cesti, pred nastopi in med nastopi, ker je bilo teh preveč, da bi mislili na vaje. Te so se končno začele s pripravo materiala za snemanje četrtega albuma Korenine svetlobe, ta je luč sveta ugledal marca 2020.