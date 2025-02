Že 41. Pod mengeško marelo

Mengeška godba v soboto ob 19. uri pripravlja že 41. prireditev Pod mengeško marelo, ki bo v Kulturnem domu Mengeš. Poleg domače godbe bodo nastopili še Ansambel Kerlci, Veseli Begunjčani in Prifarski muzikanti. Za povezovanje in humor bo poskrbel Rok Škrlep. Vstopnice so na prodaj v Melodiji Mengeš. »Naj bo tudi ta sobota, ki je pred nami, polna kulture oziroma glasbe,« vabijo.

Kulturno društvo Mengeška godba je lani zaznamovalo 140 let neprekinjenega delovanja. Prva kapelnika Bernard in Franc Degischer sta se v Mengeš priselila s Tirolske, nasledil ju je domačin Peter Lipar, ki je že kot 17-letni mladenič prevzel mesto kapelnika in godbo vodil več kot 50 let (1901–1953). Že pod njegovim vodstvom je godba igrala tudi težje koncertne skladbe ter zaslovela po vsej Sloveniji.

V njegov spomin je ob lanskem jubileju nastala nova koračnica, ki je bila krstno izvedena na praznovanju, prav tako so godbeniki in godbenice po njem poimenovali Liparjeva priznanja – najžlahtnejša priznanja za več kot 50-letno delovanje v Mengeški godbi. Na Božično-novoletnem koncertu lanskega decembra je Mengeška godba razgrnila nov godbeni prapor z društvenim logotipom v modri in beli barvi, v barvah občine Mengeš.