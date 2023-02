Združila sta ju glasba in upanje (VIDEO)

Legenda slovenske glasbe Matjaž Jelen iz skupine Šank Rock in vsestranski primorski glasbenik Lean Kozlar Luigi sta že dolga leta prijatelja zasebno, nedavno pa sta ustvarila prvi skupni duet, ki nosi naslov Samo še tišina.

»Pesem sem napisal, ko smo pred dvema letoma doma ostali zaprti. Vse je bilo prazno ... Ulice, ceste, trgovine. Vsi ljudje, ne samo glasbeniki, smo čutili strah, zaskrbljenost in nismo vedeli, kaj bo jutri. Takrat je nastala Samo še tišina, ki je zame predstavljala upanje, izhod iz neprijetne situacije. Takrat sem pozabil na dejstvo, da še dolgo ne bomo nastopali, da so pred nami težki časi. Ta pesem me je popeljala v drug svet,« pove avtor Lean in doda, da sta se z Matjažem spoznala na glasbenih odrih.

»Delati in ustvarjati s tako legendo je nekaj, kar sem si želel od nekdaj. Ko Matjaž govori o zlatih časih skupine Šank Rock, se mi včasih zdi, da sem bil na tistih turnejah z njimi, res so živeli rock'n'roll in lepo se je učiti od nekoga, ki sem ga poslušal že od mladih nog. Matjaž je pod odrom točno takšen kot na odru, in ravno to je tisto, kar pri njem najbolj cenim,« še pove primorski pevec, avtor in multiinštrumentalist. Ustvarja kot član različnih skupin in tudi kot samostojni glasbenik. Podpisal se je pod dva avtorska albuma, tretji prihaja spomladi, že nekaj časa pa s priznanimi izvajalci polni slovenski glasbeni prostor.