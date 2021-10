Združena v pričakovanju!

Younite je projekt dveh mladih glasbenikov iz Logarske doline, ki ju združujeta ljubezen do glasbe in želja po ustvarjanju. Iza Leskovšek in Jakob Zlatinšek sta z glasbo povezana že od otroštva. Prihajata iz Mozirja, kjer sta se tudi spoznala, ko sta postala osnovnošolca.

Združuje ju ljubezen do glasbe. FOTO: Oste Bakal

V svojem projektu nastopata kot vokalista in instrumentalista, Iza igra violino, Jakob pa klaviature. Na njuno ustvarjanje so vplivali mnogi veliki glasbeniki, kot so Ella Fitzgerald, Pink Floyd, Beatles, Queen, David Bowie. Širši javnosti sta se prvič predstavila leta 2018, ko sta izdala svoj prvenec z naslovom Junija. Omenjeni singel je s pesmijo Noči, ki mu je sledila, služil kot glasbena podlaga v celovečernem filmu Julija.

Pričakovanja so utelešenje hrepenenja po osebi, ki ni več del našega vsakdana.

Mnoga vrata jima je leta 2019 odprla udeležba na spletnem predizboru za pesem Evrovizije, Ema Freš, prebila sta se do finala. Tokrat pa se predstavljata z novo pesmijo, ki sta jo poimenovala Pričakovanja. »Pričakovanja so utelešenje hrepenenja po osebi, ki ni več del našega vsakdana,« pravita mlada glasbenika, ki sta poskrbela tako za glasbo kot vokal, ob tem pa je Jakob skupaj z Žanom Serčičem podpisan tudi pod produkcijo.