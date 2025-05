Zdaj gre zares: Klemen Slakonja lovi evrovizijski finale (V ŽIVO)

V Baslu se je začel prvi polfinalni večer letošnje pesmi Evrovizije, na katerem sodeluje tudi Slovenija. Za vstop v sobotni finale se poteguje 15 izvajalcev, med njimi tudi Klemen Slakonja z balado How Much Time Do We Have Left. Stavnice Slakonji pred začetkom polfinala niso bile preveč naklonjene. Spletna stran eurovisionworld.com, ki na enem mestu zbira kvote stavnic in na podlagi njih določi, kakšna je verjetnost, da se bo nekdo prebil v finale, je danes popoldne Slakonjo uvrstila na 11. mesto v polfinalu. V finale pa gre samo deset nastopajočih iz vsakega polfinala ter pet držav iz t.i. velikih pet ter gostiteljica Švica.

Vrsti red nastopov v prvem polfinalu: 1. Islandija: VÆB – Róa

2. Poljska: Justyna Steczkowska – Gaja

3. Slovenija: Klemen – How Much Time Do We Have Left

4. Estonija: Tommy Cash – Espresso macchiato

vmes: Španija: Melody – Esa diva

5. Ukrajina: Ziferblat – Bird of Pray

6. Švedska: KAJ – Bara bada bastu

7. Portugalska: NAPA – Deslocado

8. Norveška: Kyle Alessandro – Lighter

9. Belgija: Red Sebastian – Strobe Lights

vmes Italija: Lucio Corsi – Volevo essere un duro

10. Azerbajdžan: Mamagama – Run With U

11. San Marino: Gabry Ponte – Tutta l’Italia

12. Albanija: Shkodra Elektronike – Zjerm

13. Nizozemska: Claude – C’est la vie

14. Hrvaška: Marko Bošnjak – Poison Cake

vmes: Švica: Zoë Më – Voyage

15. Ciper: Theo Evan – Shh

V prvem polfinalu nastopata še predstavnici Španije in Švice - Melody (pesem Esa diva) in Zoë Më (Voyage) in predstavnik Italije Lucio Corsi (Volevo essere un duro). Španija in Italija spadata med velikih pet.

Tekmovanje spremljamo v živo:

21.10 Prva sta nastopila Islandca. Duo Væb sestavljata brata Hálfdán Helgi Matthíasson in Matthías Davíð Matthíasson. Njuna glasba je mešanica, elektropopa, elektronske glasbe in hip hopa. Na Evrovizijo sta se prebila preko nacionalnega izbora Söngvakeppnin, evropskim gledalcem pa sta se nocoj predstavila s poskočno pesmijo Róa.

21.00 Prvi evrovizijski polfinale se je začel! Čez večer nas bosta peljali voditeljici Hazel Brugger in Sandra Studer.