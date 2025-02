Zdaj gre zares! Kdo bo Slovenijo zastopal na Pesmi Evrovizije?

Danes v Sloveniji ponovno izbiramo predstavnika, ki bo našo državo zastopal na 69. Pesmi Evrovizije. Izbor poteka v dveh krogih. V prvem krogu strokovne žirije (žirija glasbenih izvajalcev, ustvarjalcev in producentov, televizijska in radijska žirija, žirija ljubiteljev evrovizijske popevke ter žirija mednarodnih spletnih vplivnežev na področju Pesmi Evrovizije) izberejo dve skladbi, ki se uvrstita v drugi krog. Žirije morajo dati sodelujočim skladbam točke na evrovizijski način (do 12), v drugi krog pa se uvrstita tisti z največjim številom točk. V drugem krogu nato gledalci in gledalke z glasovi izberejo, katera izmed dveh izbranih skladb je zmagovalna in gre na Pesem Evrovizije.

Letošnja Pesem Evrovizije bo potekala v švicarskem Baslu. Polfinali bosta 13. in 15. maja, finale pa 17. maja. Slovenija bo nastopila v prvem polfinalu.

V boju za vstopnico za Pesem Evrovizije so naslednje skladbe oziroma nastopajoči: Klemen - How Much Time Do We Have Left, Jon Vitezič - Vse ti dam, PolarAce - Kind, July Jones - New Religion, ANNA - Čau, Astrid & The Scandals - Touche, Eva Pavli - Niti, Trine - Grace, Kiki - O-ou!, ZveN - Divja, RAI - Frederick's Dead in Žan Videc - Pusti da gori.

Spremljamo v živo

20.48 Eva Pavli je z umirjeno pesmijo Niti dokazala, da se dobro ujame tudi z visokimi toni.

20.42 Glasbenica Kiki je zapela skladbo 0-ou!, za katero pravi, da je z njo ubesedila svoj notranji glas. Na odru sta se ji pridružili tudi dve plesalki.

20.38 Sledil je nastop Jona Viteziča, ki je zapel skladbo Vse ti dam. Jona smo sicer na Emi že lahko videli, saj je leta 2022 nastopil na Emi Freš.

20.33 Naslednji dve točki sta napovedali pevki Darja Švajger in Nuša Derenda.

20.24 Nato so se predstavile Astrid & The Scandals z angleško skladbo Touche in dodelano plesno točko. Astrid to pesem označuje za feministični punk štiklc.

20.23 Tretji se je predstavil PolarAce s skladbo Kind. Pozitivna melodija in besedilo te skladbe sta nastala na sprehodu s psičkom.

20.20 Naslednji glasbeni točki je napovedal legendarni slovenski glasbenik Cole Moretti.

20:14 Za ANNO je oder zavzela ZveN s skladbo Divja. Glasbenica, ki je pozornost pritegnila tudi s svojo opravo, si je prislužila velik aplavz občinstva.

20.08 Prvo tekmovalno skladbo je odpela pevka ANNA. Predstavila se je z energično skladbo Čau.

20.03 Za uvod v glasbeni večer je lanskoletna zmagovalka Eme, Raiven, zapela pesem Veronika, s katero je lani Slovenijo zastopala na Pesmi Evrovizije. Ona in Gregor Strasbergar - Štras iz zasedbe MRFY sta tudi voditelja letošnje Eme.