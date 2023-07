Završalo je, ko so obiskovalci festivala idrijske čipke zagledali njih (FOTO)

Že dolgo ni v Idriji parkirišč zasedla tako pisana množica registrskih tablic kot minuli konec tedna, ko je v mestu potekal 41. festival idrijske čipke. Belgijci, Nizozemci, Izraelci, veliko Italijanov in Nemcev; lepo vreme je na razstave in druge spremljevalne dogodke privabilo tudi veliko domačinov. V zraku je vel vonj po žlikrofih, pri stojnicah s kulinaričnimi dobrotami in izdelki obrti je vrvelo od zanimanja. Program, s katerim so se organizatorji poklonili čipki, je bil bogat in prepleten z različnimi zvrstmi umetnosti in kulture ter športa in kulinarike.

Vsak s svojo bulo v rokah

Nemški turistki sta s krožnikom lokalne specialitete v eni roki in vrečko s klekljanimi izdelki v drugi iskali senco, v katero bi se zatekli in v miru pojedli vsaka svojo porcijo žlikrofov. V mestu, sta mi zaupali, bosta ostali dva dni. Toliko, da ujameta čim več festivalskih dogodkov in obiščeta še Antonijev rov. »Za preostalo bo tokrat zmanjkalo časa,« sta dejali in v isti sapi zatrdili, da se bosta še vrnili v ta del Slovenije. Že 41. Festival idrijske čipke, ki je letos v središče postavil (r)evolucijo idrijske čipke oziroma njen razvoj s poudarkom na ženskah, ki so čipko zaznamovale skozi zgodovino, in na tistih, ki predstavljajo prihodnost te obrti, je ponudil 14 razstav in 30 spremljevalnih dogodkov za vse generacije. S strokovnim programom, ki so ga pripravili Čipkarska šola Idrija, Društvo klekljaric idrijske čipke in Mestni muzej Idrija v sodelovanju s številnimi izvajalci, so znova želeli pokazati dediščino klekljanja idrijske čipke svetu in s tem dati priznanje njenim ustvarjalkam, tako tistim anonimnim iz preteklosti kot današnjim. Direktorica Zavoda za turizem Valerija Božič je poudarila, da je bil letošnji festival v mnogočem rekorden – tako po številu domačih in tujih obiskovalcev kot tudi po udeležbi na tekmovanju v klekljanju v nedeljo. »Razstave so bile zelo dobro obiskane, ljudje so bili navdušeni. Že z lanskim, 40. festivalom, ki je bil res kakovosten, smo naredili preboj, letos pa smo vse skupaj še nadgradili. Močno sodelovanje z različnimi institucijami se je izkazalo za odlično, vsaka je na svoj način pritegnila obiskovalce,« je dejala. Moderne vsebine in sodobne tematike so čipko in z njo klekljarice – rdeča nit so bile letos ženske, klekljarice, nekdanje, zdajšnje in bodoče – postavile v ospredje in pokazale, da za to obrt ni meja. Čast dviga festivalske zastave je letos pripadla Andri Marinko, ki se 30 let aktivno posveča razvoju idrijske čipke.

Tudi naši evrovizijski predstavniki so oboževalci idrijske čipke. FOTO: Anja Intihar

Vrhunec je bilo tradicionalno tekmovanje iz znanja v klekljanju za priznanje Ivanke Ferjančič v nedeljo, ki se ga je udeležilo 189 otrok in 26 odraslih klekljaric in klekljarjev, največ doslej, ob spremljavi Godbenega društva rudarjev Idrija, so na povorki skozi mesto v rokah držali vsak svojo bulo, kar je bil eden najlepših prizorov, kar jih je Idrija ponudila v zadnjem letu. Štiri tekmovalne naloge so namenjene učencem čipkarskih šol, po ena pa učencem izbirnih predmetov in krožkov klekljanja ter odraslim. Tekmovalke in tekmovalci so prišli iz različnih krajev, klekeljne sta zavrteli tudi udeleženki iz Španije in Italije. Številna udeležba je jasen kazalnik, da klekljarstvo v mestu živi in se razvija – ne nazadnje Čipkarsko šolo Idrija obiskuje štiristo otrok in več kot sto odraslih. Veronika Mikuž iz Podkraja si je v nedeljo priklekljala prvo mesto v tekmovalni nalogi Pajki s posukanim robom, pri idrijskem risu je bila najboljša domačinka Nia Primožič, tudi v kategoriji sukane slince je zmago odnesla domačinka, in sicer Anika Zabukovec. Kamničanka Manca Tonin je zmagala v klekljanju ozkega risa z ovinki in ovinki iz polpremeta, pri odraslih tekmovalkah pa je s konkurenco pometla Milena Kalan Frančeškin iz Nove Gorice – osvojila je 94 odstotkov vseh možnih točk. Najlepšo čipko festivala je po mnenju obiskovalcev sklekljala Špela Pregelj s Cola.

V kategoriji sukane slince je prvo mesto osvojila domačinka Anika Zabukovec. FOTO: Robert Zabukovec

Ko se na trgu pojavijo Joker Out

Da idrijska čipka z leti ne izgublja pomena, ampak ga le še pridobiva, so zaslužne klekljarice, ki pristopajo k čipki z vizijo, talentom in odprtim duhom. Prav ganljiv je bil pogled – kot domačinka sicer na to zgodbo gledam nekoliko pristransko, priznam – na otroke in mladostnike, ki so z veseljem sedli k buli in zavrteli klekeljne, seveda pod budnim očesom izkušenih odraslih. Ob prizoru, ko je na zgornjem trgu završalo in se je izkazalo, da so v mestu člani zasedbe Joker Out, pa je morda kdo dvignil obrv, zakaj tak halo, ko pa bi morala biti vendarle čipka glavna zvezda festivala, je bil odličen primer, kakšno moč v resnici ima idrijska čipka. Mladi rockerji so na tekmovanju za pesem Evrovizije v Liverpoolu maja nastopili v oblačilih z idrijsko čipko – oblačila so bila v času festivala na ogled v galeriji Magazin. Joker Out so obiskali klekljarice, ki so izdelale čipke za njihove evrovizijske obleke, in se družili tudi z mladimi oboževalkami. Kakšno boljšo popotnico, da svet postane pozoren na idrijsko klekljarsko obrt, bi si človek še želel in kdo sploh bi v tej zgodbi lahko našel kar koli negativnega, je čisto retorično vprašanje. Kot tudi, ali je večtisočglava množica uživala na sobotnem koncertu, na katerem so nastopili Greg Even, Jacuzzy Krall in Lea Cok, Marko Hatlak BAND ter Siddharta. Irma Grošelj, ki je na stojnici skrbela za lačne želodce, je dejala, da so na festivalu skuhali oziroma prodali 120 kilogramov žlikrofov. Organizatorji dajejo v zadnjih letih veliko poudarka kakovostni kulinarični ponudbi – poleg Grošljeve velja omeniti še vsaj sommelierja Dejana Levpuščka in pivovarno Zajc ter Kavarno Vega.

Mojstri klekljanja so, kot običajno, navdušili. FOTO: Anja Intihar

Letošnji festival, za katerega gre zahvala tudi generalnima pokroviteljema Kolektorju in NLB, d. d., je sicer minil (tudi) v znamenju okroglih obletnic. Dvajseto obletnico delovanja Društva klekljaric idrijske čipke in 70. obletnico Mestnega muzeja Idrija so klekljarice z idrijskega, cerkljanskega in črnovrškega območja zaznamovale na razstavi Skupaj v krogu, za katero so izdelale klekljan prt s premerom 1,80 metra, v katerega so vložile 2150 ur dela. Vzorec zanj je pred desetletji narisala Idrijčanka Zorka Rupnik; sestavljen je iz 28 kosov, ki so v čipko povezani s šivi v skupni dolžini 18 metrov. Okrogla oblika prta simbolizira celovitost in popolnost, je brez začetka in konca, nadaljuje se kot življenjski cikel. O življenju, veselih in bridkih trenutkih, povezanih s klekljanjem, je na razstavi skozi svoje pripovedi in predmete spregovorilo 20 izbranih klekljaric, članic društva. Razstava je ena od štirih, ki bodo na ogled do konca avgusta. Se pa v Idriji festivalsko poletje s čipko ne končuje – mestni park bo tri petke namreč prizorišče alternativnih glasbenih dogodkov, imenovanih pLunPiTk, ki jih organizirajo Društvo glasbenikov in ljubiteljev glasbe, Swenak in Ivanka Nikolaj s podporo Krajevne skupnosti in Občine Idrija. Že ta petek bo mesto zatresla skupina The Stroj.