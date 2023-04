Zaradi opolzkosti je letel na cesto

S tretjo sezono serije Mythic Quest se ne vrača tudi igralec F. Murray Abraham. Tako je z danes na jutri sporočila produkcijska hiša Lionsgate, ki bdi nad serijo, pri tem pa ni postregla z nikakršno razlago, čemu je 83-letni igralec, ki je v seriji sicer igral eno osrednjih vlog, nenadoma pristal na cesti. "Zadev, povezanih z osebjem, ne komentiramo," so bili redkobesedni. A kot nobena stvar ne more dolgo ostati skrita, tako je sedaj na površje pricurljal tudi razlog zvezdnikovega nepričakovanega slovesa. Odpisali so ga zaradi neprimernega vedenja s seksualnimi podtoni.

Do nekaterih kolegic pri snemanju serije Mythic Quest se je vedel neprimerno. FOTO: Faye's Vision, cover Images

Igralec, ki mu je briljantna upodobitev skladatelja Antonia Salierija v filmu Amadeus prinesla oskarja, se je v humoristični seriji prelevil v pisca C. W. Longbottomoma, ki za studio za videoigrice ustvarja zgodbe. Njegov lik je nagnjen k alkoholizmu, egoističen in starih nazorov, ki kar kliče po tem, da bi ga strpali na kak tečaj primernega vedenja. Zdaj pa se je izkazalo, da bi nekaj podobnega Abraham potreboval tudi v resničnosti.

Serija je dobila zeleno luč tudi še za četrto sezono

Tretja sezona serije, ki je na televizijo Apple TV+ prišla novembra lani, se začne s prihodom osebja studia za videoigrice na delovno mesto, kjer naj bi po enoletni odsotnosti zaradi potovanja v svojo sredo spet pozdravili Longbottoma. A namesto sodelavca najdejo zgolj njegovo poslovilno pismo z razlago, da je zbolel za neozdravljivo boleznijo, a da ne bo čakal na svoj počasni konec, pač pa bo spisal svojega in z avtom zapeljal s pečine. Tako so ustvarjalci poskrbeli za zvezdnikovo slovo od serije, ker jim ta pač ni dal več druge izbire. Nanj naj bi namreč prileteli dve pritožbi zaradi neprimernega vedenja in opolzkih pripomb.

Upodobitev Antonia Salierija mu je prinesla oskarja in zlati globus ter nominacijo za nagrado bafta.

Po prvi pritožbi so ga pri produkcijski hiši udarili le z opozorilom, da se mora izogibati igralkam. A to očitno ni zaleglo, saj naj bi sledila še druga pritožba, po kateri so mu pokazali vrata. "Obtožbe neprimernosti jemljemo zelo resno in jih natančno raziščemo," so dejali pri Lionsgatu, a niso želeli ne potrditi ne zavrniti, ali je v govoricah o neprimernosti kaj resnice. Jih je pa zato vsaj delno potrdil kar zvezdnik sam, saj se je javno opravičil za svoje vedenje, češ da mu je iskreno žal, da so nekatere njegove "šale" užalile njegove sodelavke. "To je iskreno opravičilo. Čeprav nikoli nisem imel namena s svojimi šalami koga užaliti, le pokal sem jih, so te očitno užalile nekatere moje kolegice. Posledica tega je, da sem izgubil super službo s čudovitimi ljudmi," se je oglasil in dodal, da je zaradi te izkušnje zrasel, da bolje razume, kaj je bilo v srži težave, ter da upa, da mu bodo prizadete oprostile.