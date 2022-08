Zaradi koncerta sta oboževalca prepotovala 2500 kilometrov (FOTO)

»Priznati je treba, da je poleg Ptujčanov letos prisotnih ogromno obiskovalcev iz širše okolice in tujine. Prišli so tudi iz Norveške!« žari od navdušenja Mladen Delin, direktor festivala.

Kristjan Čeh v družbi ptujske županje Nuške Gajšek FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Iz 2500 kilometrov oddaljenega norveškega Bergna sta zaradi Vlatka Stefanovskega prišla zakonca Jarle in Inghild Blindheim. »Spremljava ga, kolikor le moreva. Ptuj je izjemno mesto z dobro kulinariko in vini,« pravita. Stoječe ovacije pa je ob prihodu na prizorišče veličastnega minoritskega samostana doživel svetovni prvak v metu diska Kristjan Čeh. 206 centimetrov visoki športnik iz Podvincev je 11 dni starejši od Luke Dončića in praznuje rojstni dan na isti dan kot Michael Jordan.

»Veliko nas je iz generacije, rojene leta 1999, ki smo uspešni,« se namuzne. Priznal nam je tudi, da ima veliko rezerve v metu in da je svetovni rekord ulovljiv. Dodal je še, da mora vrhunski športnik svetovni dopinški organizaciji poročati za vsako minuto, kje se nahaja. »Enkrat se nismo našli, takrat sem prejel negativno točko. Če prejmeš tri, si avtomatično ujet na dopingu,« še pove.

V ponedeljek pa je na Ptuju z Janom Kusom in Slavo Rican Assembly nastopila že malce pozabljena Vesna Pisarović. Na odru se je predstavila v povsem drugačni luči, kot smo je vajeni, in sicer je prepevala romske popevke, medtem ko je Tadej Toš nastopil na novi lokaciji, dvorišču ptujskega gradu. Arsana traja vse do sobote, ko se bo zaključila s koncertom za mlade po duši – skupinama Siddharto in Joker Out.

Vesna Pisarović se je preizkusila v romski glasbi.