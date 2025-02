Zaradi harmonike bogat že pri 13 letih

V zibelki Avsenikove glasbe, v gostilni Avsenik v Begunjah, je v soboto in nedeljo potekalo 18. mednarodno tekmovanje harmonikarjev za nagrado avsenik. To je namenjeno ohranjanju tradicije igranja na klavirsko in diatonično harmoniko v edinstvenem slogu Slavka Avsenika in promociji glasbe, ki sta jo v preteklih desetletjih ustvarila brata Avsenik, pred 18 leti pa si ga je vizionarsko zamislila in ga začela prirejati Slavkova soproga Brigita Avsenik. Žirija je največ točk dodelila tistim, ki so se stilsko in muzikalno najbolj približali igranju Slavka Avsenika. Letošnji absolutni zmagovalec t...