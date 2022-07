Zaradi Basija blokirali cesto

Simpatični pevec Luka Basi je v ponedeljek v malem kraju Kornić na otoku Krk postavil rekord v številu obiskovalcev svojega koncerta. Čeprav je slovenski pevec zabavne glasbe eden izmed bolj priljubljenih tudi pri naših sosedih, v najbolj divjih sanjah ni pričakoval, da bo prav ob njegovem koncertu postavljen rekord.

»Vajen sem velikih množic, res sem srečen, ker vidim, da me ljudje vedno znova nagradijo s svojim obiskom, in to je največja nagrada za glasbenika. Prizor, ki sem ga zagledal ob prihodu na oder na otoku Krk, pa je bil neponovljiv. Na to, da so ljudje zablokirali cesto, me je že pred prihodom navdušeno opozoril menedžer, a eno so besede, drugo pa, ko vidiš, da so trume ljudi z vsega otoka prišle na koncert, energija pa ni popustila vse do konca,« pravi Basi, ki že najavlja veliki koncert v Križankah 17. septembra. Dalmatinska noč, ki je njegov koncert z gosti presenečenja, je zagotovo eden najbolj pričakovanih dogodkov to jesen, poletno turnejo pa nadaljuje že to soboto v Veliki Polani, na Pomurskem poletnem festivalu, kjer prav tako pričakujejo rekorden obisk. Sodeč po slikah in objavah, ki jih deli z oboževalci, pa se Basi z družino med tednom zadržuje v kampih pri naših sosedih – opazili so ga tako na Pagu kot na Krku. Kako pa se sooča s pozornostjo?

»Po nekaj letih sem se navadil, to je del mojih sanj. Vseeno se odpravim na oddih z družino v kamp, brez kalkulacij, kako obljuden je, ne vidim nobenih težav v tem, če me kdo ustavi in naredi fotografijo. Če mene ljudje osrečujejo na vsakem koncertu, je to res najmanj, kar lahko storim zanje. Ne bežim pred polnimi kampi in vsaj za zdaj ne iščem samotnih lokacij za dopustovanje. Rad imam druženje,« še pove simpatični pevec.